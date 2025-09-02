Post Malone: Μοντέλο εμφανίστηκε με άλογο στην επίδειξη μόδας της νέας του συλλογής με ρούχα - Δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής λάνσαρε το brand του «Austin Post» στο Παρίσι
Την πρώτη επίδειξη μόδας παρουσιάζοντας τη νέα του συλλογή με ρούχα «Austin Post», πραγματοποίησε ο Post Malone, εκπλήσσοντας το κοινό, όταν ένα από τα μοντέλα εμφανίστηκε στην πασαρέλα καβαλώντας ένα άλογο.
Ο τραγουδιστής έκανε το ντεμπούτο του στο χώρο της μόδας τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, παρουσιάζοντας τα ρούχα του στην πρώην κατοικία του Karl Lagerfeld, Hôtel de Bourdon – Maison Pozzo di Borgo.
Ο καλλιτέχνης ενθουσίασε τους παρευρισκόμενους με τις ιδέες του, καθώς εκτός από το άλογο, πρόσθεσε μία ακόμη προσωπική πινελιά στο σόου προσφέροντας μπίρες.
Σύμφωνα με δήλωση που έκανε στο περιοδικό «GQ», ο Post Malone επιχειρεί «μια νέα δημιουργική έκφραση και μια ψυχική προέκταση της ταυτότητάς του». Η πρώτη συλλογή του brand, με τίτλο «Season One» και όνομα «At First Light», αντλεί έμπνευση από τη «δυτική παράδοση του Ντάλας» και τις «επιρροές των ράντσων του νοτιοδυτικού τμήματος των ΗΠΑ».
Όπως αναφερόταν σε σχετικό δελτίο Τύπου, «από τις ρίζες του στο Τέξας μέχρι τα βουνά της Γιούτα, το βλέμμα του διαμορφώθηκε από την κουλτούρα των ράντσων, τις μπότες, το τζιν και τα χρόνια ενασχόλησης με την παγκόσμια πολυτέλεια μέσω της μουσικής. Βασισμένο σε αυτά τα θεμέλια, το brand συνδυάζει την κληρονομιά της Δύσης του Ντάλας με το πνεύμα του νοτιοδυτικού πολιτισμού, μέσα από μια αμερικανική οπτική».
Τα υποδήματα της επίδειξης παρείχε αποκλειστικά η εταιρεία Lucchese Bootmaker, με έδρα το Τέξας. Για την περίσταση, ο Post Malone φόρεσε ένα denim σύνολο σε ανοιχτό μπλε χρώμα, το οποίο συνδύασε με καουμπόικο καπέλο, καφέ μπότες και γυαλιά ηλίου.
@voguemagazine
You read that correctly! #PostMalone has entered the #fashion space and debuted his first collection this evening with a fashion show in Paris.♬ original sound - Vogue
Η παρουσίαση ήρθε λίγο μετά τη συνεργασία του καλλιτέχνη με το brand SKIMS της Κιμ Καρντάσιαν.Όταν ρωτήθηκε αν η συνεργασία αυτή ήταν η πρώτη του επαφή με το μόντελινγκ, απάντησε: «Ναι, κυρία μου. Είναι τρομακτικό για μένα».
