Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό στην Κοζάνη

«Ήταν καταβεβλημένος δεν μπορούσε να περπατήσει



«Όπου με βγάλει ο δρόμος»

Η κόρη του, Ιωάννα Βλάχου, σημείωσε: «ο πατέρας μου έκανε βόλτες, πήγαινε στο σταυροδρόμι και γύριζε, άλλες φορές έκανε έναν κύκλο. Πιο παλιά πήγαινε και Σέρβια, είχε ένα κτήμα εκεί. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι μπορεί να εγκλωβίστηκε σε ένα σπίτι, σε ένα γκαράζ, σε ένα χώρο. Ζήτησα από τους χωριανούς να ψάξουν πολύ καλά τους χώρους και τους κλειδωμένους. Καμιά φορά έχανε το δρόμο. λόγω της δουλείας του ο κόσμος τον ήξερε. Όταν τον έβρισκαν στον δρόμο τον γύριζαν σπίτι. Έμπαινε σε αυτοκίνητα περαστικών».Η ίδια πίστευε ότι κάποιος τον πήρε με το αυτοκίνητο και τον μετέφερε σε κάποια άλλη πόλη. Επίσης, σκέφτηκε την περίπτωση ατυχήματος.. Πήγαινε σε καθαρούς δρόμους με άσφαλτο και χώμα.Μία μάρτυρας, Ελένη Παπανίκου, δήλωσε ότι το πρωί εκείνης της ημέρα τον είδε να περπατάει στον δρόμο. Του ρώτησε «Στέργιο που πας μέσα στη ζέστη» και εκείνος απάντησε «». Του είπε ότι έπρεπε να πάρει ένα παγούρι με νερό και ένα καπέλο. Της είπα ότι δεν τα χρειάζεται αυτός αυτά και συνέχισε την πορεία του.Η κόρη του υποστηρίζει ότι την ατάκα που είπε στη γυναίκα που τον είδε «όπου με βγάλει ο δρόμος» την έλεγε συνέχεια.