Στον 78χρονο που είχε εξαφανιστεί ανήκει η σορός που εντοπίστηκε σε βουνό στην Κοζάνη
Ο ηλικιωμένος έφυγε από το χωριό Πλατανόρευμα για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ - Τι λένε η σύζυγος, η κόρη και η εγγονή του - Μία γυναίκα τον είδε την ημέρα που εξαφανίστηκε και της είπε: «πάω όπου με βγάλει ο δρόμος»
Τραγική κατάληξη είχαν οι επιχειρήσεις αναζήτησης για τον 78χρονο Στέργιο Βλάχου, του οποίου τα ίχνη αγνοούνταν από το πρωί της Τετάρτης (6/5), καθώς το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) εντοπίστηκε νεκρός στο βουνό πάνω από το Πλατανόρευμα, στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kozanimedia.gr, ο ηλικιωμένος με καταγωγή από τα Σέρβια έφυγε από το χωριό Πλατανόρευμα, όπου έμενε, για μία βόλτα και δεν επέστρεψε ποτέ, ενώ έπασχε και από άνοια.
Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες στο χωριό και στις γύρω περιοχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones προκειμένου να τον εντοπίσουν αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Η κ. Βλάχου επεσήμανε πως είναι παντρεμένοι από το 1969. «Ακόμα κοιτάζω, νομίζω θα τον δω γύρω-γύρω, λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε», είπε συντετριμμένη.
Η εγγονή του, Σταματία Δανηλοπούλου: είπε: «Πίστευα ότι θα τον βρίσκαμε από την πρώτη ώρα που πήγαμε και ψάξαμε, ότι ήταν κάπου εδώ κοντά, δεν πίστευα ότι θα εξελιχθούν έτσι τα πράγματα. Πήγαμε σε όλους τους πιθανούς δρόμους που θα μπορούσε να ακολουθήσαμε δε βρήκαμε τίποτα. Ψάξαμε το χωριό γύρω γύρω με τους συχωριανούς. Η γιαγιά έδωσε κατάθεση στην Αστυνομία ότι αγνοείται. Ψάχνουμε και δε μπορούμε να βγούμε τίποτα».
Φίλος του Στέργιου, Θανάσης Μπλαντας, δήλωσε: «ήταν ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, ήταν άνθρωπος της αγοράς, έβγαινε στα παζάρια, στις λαϊκές τα τελευταία χρόνια. Είχε καλή σωματική κατάσταση, τον καμαρώναμε όταν χόρευε. Ήταν καλός περιπατητής, πήγαινε και στο ΚΑΠΗ, είχε πολλές δραστηριότητες και μας λυπεί που ο άνθρωπος αγνοείται, τον ψάχνουμε όλοι».
«Είδαμε όλα τα δεδομένα από όλες τις κάμερες, δεν είδαμε κάποια κίνηση, κάποια παρουσία ανθρώπου ή περιπατητή», τόνισε.
«Λες και άνοιξε η γη και τον κατάπιε»Μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» στο Μega, η σύζυγος του Στέργιου, Σταματία Βλάχου, περιέγραψε δακρυσμένη τι έγινε την ημέρα που εξαφανίστηκε: «Ξυπνήσαμε εκείνο το πρωί, όπως κάθε μέρα. Ήπιαμε μαζί τον καφέ μας και βγήκαμε στην αυλή. Εγώ άπλωνα τα ρούχα και ο σύζυγός μου κάθεται εδώ στην καρέκλα. Του λέω πάω μέσα να δω το φαγητό, να κλείσω την κουζίνα και ξαναβγαίνω. Όταν ξαναβγήκα δεν τον ξαναείδα. Ανησυχήσαμε, έψαχνε ο κόσμος όλος, χαμός γινόταν, δεν κοιμηθήκαμε. Μικρά φώναζαν "Στέργιο, Στέργιο που είσαι". Είχαμε ελπίδες ότι θα βρεθεί, αλλά τίποτα»
«Ήταν καταβεβλημένος δεν μπορούσε να περπατήσειΗ κόρη του, Ιωάννα Βλάχου, σημείωσε: «ο πατέρας μου έκανε βόλτες, πήγαινε στο σταυροδρόμι και γύριζε, άλλες φορές έκανε έναν κύκλο. Πιο παλιά πήγαινε και Σέρβια, είχε ένα κτήμα εκεί. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ότι μπορεί να εγκλωβίστηκε σε ένα σπίτι, σε ένα γκαράζ, σε ένα χώρο. Ζήτησα από τους χωριανούς να ψάξουν πολύ καλά τους χώρους και τους κλειδωμένους. Καμιά φορά έχανε το δρόμο. λόγω της δουλείας του ο κόσμος τον ήξερε. Όταν τον έβρισκαν στον δρόμο τον γύριζαν σπίτι. Έμπαινε σε αυτοκίνητα περαστικών».
Η ίδια πίστευε ότι κάποιος τον πήρε με το αυτοκίνητο και τον μετέφερε σε κάποια άλλη πόλη. Επίσης, σκέφτηκε την περίπτωση ατυχήματος. Ήταν καταβεβλημένος δεν μπορούσε να περπατήσει. Πήγαινε σε καθαρούς δρόμους με άσφαλτο και χώμα.
Μία μάρτυρας, Ελένη Παπανίκου, δήλωσε ότι το πρωί εκείνης της ημέρα τον είδε να περπατάει στον δρόμο. Του ρώτησε «Στέργιο που πας μέσα στη ζέστη» και εκείνος απάντησε «όπου με βγάλει ο δρόμος». Του είπε ότι έπρεπε να πάρει ένα παγούρι με νερό και ένα καπέλο. Της είπα ότι δεν τα χρειάζεται αυτός αυτά και συνέχισε την πορεία του.
«Όπου με βγάλει ο δρόμος»
Η κόρη του υποστηρίζει ότι την ατάκα που είπε στη γυναίκα που τον είδε «όπου με βγάλει ο δρόμος» την έλεγε συνέχεια.
