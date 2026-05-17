Ιστορική πρόκριση για την Εθνική χάντμπολ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027, νίκησε 38-33 την Ολλανδία στο Ρότερνταμ, βίντεο

Ιστορική πρόκριση για την Εθνική ύστερα από 21 χρόνια σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με φοβερή εμφάνιση του τερματοφύλακα Πέτρου Μπουκοβίνα που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του ζευγαριού - Η διοργάνωση θα διεξαχθεί 13-31 Ιανουαρίου του 2027 στα γήπεδα της Γερμανίας