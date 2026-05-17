Eurovision 2026: Ο Βρετανός εκπρόσωπος έμεινε στον άσσο και από παρέα και τον «υιοθέτησαν» οι Δανοί
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τα παρασκήνια του μεγάλου τελικού της Eurovision, με πρωταγωνιστή τον εκπρόσωπο της Μεγάλης Βρετανίας, που τερμάτισε τελευταία με μόλις έναν βαθμό.

Το viral κλιπ καταγράφει τις στιγμές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των κριτικών επιτροπών μέσα στο Green Room. Ο Sam Battle καθόταν στο τραπέζι της αποστολής του εντελώς μόνος, αφού τα υπολοιπα μέλη είχαν ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Ούτε κάποιο στέλεχος του BBC όμως βρισκόταν δίπλα του. Ενώ οι συνεργάτες του τον είχαν αφήσει μόνο του, μία γυναίκα από την αποστολή της Δανίας τον πλησίασε και τον προσκάλεσε να καθίσει με την δική της ομάδα στο διπλανό τραπέζι.

Ο ίδιος με αυτοσαρκαστική διάθεση ανέβασε ένα βίντεο στο Facebook, στο οποίο φαίνεται να πανηγυρίζει για τον έναν βαθμό που πήρε.

