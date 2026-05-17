Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Θωμάς Μαύρος για Ηλιόπουλο: Είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας, το εκτιμώ πολύ αυτό, βίντεο
Θωμάς Μαύρος για Ηλιόπουλο: Είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας, το εκτιμώ πολύ αυτό, βίντεο
Ο Θωμάς Μαύρος μίλησε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ, τον «αρχιτέκτονα» Μάρκο Νίκολιτς και τον Λούκα Γιόβιτς
Ο Θωμάς Μαύρος, ο σπουδαίος στράικερ της ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να λείψει από την φιέστα τίτλου της ΑΕΚ.
Ο παλαίμαχος άσος βρέθηκε από νωρίς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και μίλησε στο «Athletiko FC» για το φετινό πρωτάθλημα, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Σέρβο τεχνικό και τον Γιόβιτς.
Οι δηλώσεις του Θωμά Μαύρου
Για τη σημερινή μέρα: «Μέρα μεγάλης χαράς η σημερινή. Περιμένουμε και το σημερινό αποτέλεσμα, ελπίζουμε να κερδίσουμε για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη δηλαδή η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. »
Για το τι καλύτερο είχε η ΑΕΚ από τον ανταγωνισμό και κατέκτησε το πρωτάθλημα: «Η ΑΕΚ ήταν μια δεμένη και ολοκληρωμένη ομάδα, είχε σταθερή απόδοση, χωρίς διακυμάνσεις και γενικά ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στο παιχνίδι και είχε τον τρόπο να πάρει τη νίκη».
Για τον Νίκολιτς: «Αποδείχθηκε πάρα πολύ καλός προπονητής και στην πράξη και στα λόγια, όταν και είχε πει στην αρχή ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή και μετά που έφτιαξε αυτή την ομάδα και την έδεσε, την μοντάρισε και έπαιξε αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που βλέπουμε μέχρι σήμερα».
Για τον Γιόβιτς: «Είναι ένας καθαρόαιμος σκόρερ με όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους επιθετικούς. Έχει τεχνική, πλασέ, μπορεί να παίξει και με τα δύο πόδια και φυσικά κεφάλι».
Για την ασίστ στον Ζοάο Μάριο: «Ήταν φοβερή ενέργεια το μισό γκολ ήταν δικό του»
Για τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Είναι ένας άνθρωπος, ενθουσιώδης, ΑΕΚτζης, που είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας και το εκτιμάω πολύ αυτό».
Ο παλαίμαχος άσος βρέθηκε από νωρίς στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας και μίλησε στο «Athletiko FC» για το φετινό πρωτάθλημα, τον Μάριο Ηλιόπουλο, τον Σέρβο τεχνικό και τον Γιόβιτς.
Οι δηλώσεις του Θωμά Μαύρου
Για τη σημερινή μέρα: «Μέρα μεγάλης χαράς η σημερινή. Περιμένουμε και το σημερινό αποτέλεσμα, ελπίζουμε να κερδίσουμε για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη δηλαδή η ΑΕΚ ήταν η καλύτερη ομάδα και πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. »
Για το τι καλύτερο είχε η ΑΕΚ από τον ανταγωνισμό και κατέκτησε το πρωτάθλημα: «Η ΑΕΚ ήταν μια δεμένη και ολοκληρωμένη ομάδα, είχε σταθερή απόδοση, χωρίς διακυμάνσεις και γενικά ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στο παιχνίδι και είχε τον τρόπο να πάρει τη νίκη».
Για τον Νίκολιτς: «Αποδείχθηκε πάρα πολύ καλός προπονητής και στην πράξη και στα λόγια, όταν και είχε πει στην αρχή ότι θα πρέπει να περιμένουμε και να έχουμε υπομονή και μετά που έφτιαξε αυτή την ομάδα και την έδεσε, την μοντάρισε και έπαιξε αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο που βλέπουμε μέχρι σήμερα».
Για τον Γιόβιτς: «Είναι ένας καθαρόαιμος σκόρερ με όλα τα χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους επιθετικούς. Έχει τεχνική, πλασέ, μπορεί να παίξει και με τα δύο πόδια και φυσικά κεφάλι».
Για την ασίστ στον Ζοάο Μάριο: «Ήταν φοβερή ενέργεια το μισό γκολ ήταν δικό του»
Για τον Μάριο Ηλιόπουλο: «Είναι ένας άνθρωπος, ενθουσιώδης, ΑΕΚτζης, που είναι πρόεδρος και ταυτόχρονα θερμός οπαδός της ομάδας και το εκτιμάω πολύ αυτό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα