Ο «θησαυρός» των παλιού κτιριακού αποθέματος και οι κρυμμένες υπεραξίες
Ρογκαβόπουλος: Υπάρχει τεράστια απογοήτευση αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με στόχο το πρωτάθλημα, βίντεο
Ρογκαβόπουλος: Υπάρχει τεράστια απογοήτευση αλλά πρέπει να συνεχίσουμε με στόχο το πρωτάθλημα, βίντεο
Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου μετά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο
O Παναθηναϊκός επικράτησε 90-76 εκτός έδρας της Μυκόνου και προκρίθηκε με 2-0 νίκες στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League όπου θα παίξει με τον ΠΑΟΚ.
Μετά τον αγώνα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για την απογοήτευση της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου
«Συνολικά νομίζω δεν παίξαμε καλά, όμως πήραμε το παιχνίδι. Η Μύκονος έπαιξε δυνατά, δεν είχε τίποτα να χάσει. Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και κερδίσαμε το παιχνίδι πιο εύκολα μετά».
Για την ψυχολογία της ομάδας μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague: «Υπάρχει τεράστια απογοήτευση. Έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο μας, τον πρόεδρό μας, όλους όσους μας στηρίζουν τόσο καιρό. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, άλλο πέρα από το να παλεύουμε για τη φανέλα που φοράμε. Να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε και να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον επόμενο στόχο που είναι το πρωτάθλημα».
Για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να κάνουμε ένα reset, τόσο πνευματικό, όσο και σωματικό. Να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να προετοιμαστούμε γιατί ο στόχος είναι μπροστά. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ».
Για τις δοκιμές με τη Μύκονο: «Έλειπε και ο Ναν και ο Όσμαν, οπότε δοκιμάσαμε κάποια άλλα πράγματα. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να γυρίσουν πίσω για να συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία μας».
Μετά τον αγώνα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην ΕΡΤ για την απογοήτευση της ομάδας μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια αλλά και τον στόχο της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
Οι δηλώσεις του Νίκου Ρογκαβόπουλου
«Συνολικά νομίζω δεν παίξαμε καλά, όμως πήραμε το παιχνίδι. Η Μύκονος έπαιξε δυνατά, δεν είχε τίποτα να χάσει. Παίξαμε καλύτερα στο δεύτερο μέρος και κερδίσαμε το παιχνίδι πιο εύκολα μετά».
Για την ψυχολογία της ομάδας μετά τον αποκλεισμό στη Euroleague: «Υπάρχει τεράστια απογοήτευση. Έχουμε απογοητεύσει τον κόσμο μας, τον πρόεδρό μας, όλους όσους μας στηρίζουν τόσο καιρό. Η ζωή συνεχίζεται όμως. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, άλλο πέρα από το να παλεύουμε για τη φανέλα που φοράμε. Να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε και να καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον επόμενο στόχο που είναι το πρωτάθλημα».
Για το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ: «Πρέπει να κάνουμε ένα reset, τόσο πνευματικό, όσο και σωματικό. Να ξεκινήσουμε τη δουλειά και να προετοιμαστούμε γιατί ο στόχος είναι μπροστά. Αυτή είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πιο δυνατοί από ποτέ».
Για τις δοκιμές με τη Μύκονο: «Έλειπε και ο Ναν και ο Όσμαν, οπότε δοκιμάσαμε κάποια άλλα πράγματα. Περιμένουμε όλα τα παιδιά να γυρίσουν πίσω για να συνεχίσουμε όλοι μαζί την πορεία μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα