Συνελήφθη 51χρονος στην Κοζάνη για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών
ΕΛΛΑΔΑ
Κοζάνη Ναρκωτικά Αστυνομία Κάνναβη Σύλληψη

Συνελήφθη 51χρονος στην Κοζάνη για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Συνελήφθη 51χρονος στην Κοζάνη για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών
Συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης, από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κοζάνης, 51χρονος για καλλιέργεια δενδρυλλίου κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 51χρονου, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 383 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ένα δενδρύλλιο κάνναβης ύψους 35 εκατοστών περίπου και μία ζυγαριά ακριβείας.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

Συνελήφθη 51χρονος στην Κοζάνη για καλλιέργεια κάνναβης και διακίνηση ναρκωτικών

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης