Η μεγάλη επιστροφή του Κέβιν Σπέισι: «One man show» στην Κύπρο με πρόζα και τραγούδι, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, δείτε βίντεο

Η μεγάλη επιστροφή του



Κέβιν Σπέισι στον χώρο του θεάματος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Κύπρο με την παράσταση «Songs & Stories».

Κλείσιμο

Η εμφάνιση του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Parklane Luxury Collection Resort στη Λεμεσό, όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης και της διεύρυνσης του καλλιτεχνικού προγράμματος η ημερομηνία και η τοποθεσία τροποποιήθηκαν, με το live να μεταφέρεται στο Monte Caputo.Πριν από την έναρξη της παράστασης, ο Σπέισι έλαβε θερμή υποδοχή με παρατεταμένο χειροκρότημα κατά την άφιξή του στο Monte Caputo. Ο ηθοποιός αποβιβάστηκε από ένα μαύρο όχημα και περπάτησε στο κόκκινο χαλί έξω από τον χώρο, όπου παρευρισκόμενοι θεατές εξέφρασαν τη στήριξη και το ενδιαφέρον τους.Στη σκηνή παρουσίασε το «Songs & Stories», μια εκδήλωση που συνδύαζε ζωντανές μουσικές ερμηνείες, συνοδεία τζαζ μπάντας, με αφηγήσεις από τη διαδρομή του στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η παράσταση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και το dress code ήταν cocktail attire (κομψό απογευματινό/ βραδινό ένδυμα).Σε ένα σημείο της παράστασης προβλήθηκε μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του, με τον Σπέισι να αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχαν όταν ήταν παιδί. Κρατώντας ένα μπουκάλι κέτσαπ, εκείνη του ζητούσε να το φανταστεί ως ένα βραβείο Όσκαρ, δείχνοντάς του πώς να το κρατά.Όπως ανέφερε ο ίδιος, με αυτήν την κίνηση η μητέρα του ήθελε να του περάσει το μήνυμα ότι, αν πραγματικά πίστευε σε κάτι, τότε θα μπορούσε και να το πετύχει. Χαρακτηριστικά είπε: «Αυτό συνέβη, γιατί η μαμά μου με έκανε να πιστέψω ότι αυτό είναι πιθανό». Ο ηθοποιός έχει κερδίσει δύο Όσκαρ: το 1996 για Β’ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «The Usual Suspects» και το 2000 για Α’ Ανδρικό Ρόλο στο «American Beauty».Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο ηθοποιός ερμήνευσε κλασικά μουσικά standards, αποδίδοντας, όπως διατυπώθηκε από τους διοργανωτές «Ark Productions», την κομψότητα του Φρανκ Σινάτρα και το χιούμορ του Ντιν Μάρτιν. Παράλληλα, μοιράστηκε ιστορίες από τις δεκαετίες παρουσίας στη σκηνή και στη μεγάλη οθόνη, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τον καθιέρωσαν στη διεθνή βιομηχανία του θεάματος.