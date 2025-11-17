Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η μεγάλη επιστροφή του Κέβιν Σπέισι: «One man show» στην Κύπρο με πρόζα και τραγούδι, καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, δείτε βίντεο
Η εμφάνισή του ήρθε μετά τις σοβαρές κατηγορίες που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν ο ηθοποιός για υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων - Το 2023 αθωώθηκε από βρετανικό δικαστήριο
Η μεγάλη επιστροφή του Κέβιν Σπέισι στον χώρο του θεάματος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Κύπρο με την παράσταση «Songs & Stories».
Η εμφάνιση του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού είχε αρχικά προγραμματιστεί για το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στο Parklane Luxury Collection Resort στη Λεμεσό, όμως λόγω της αυξημένης ζήτησης και της διεύρυνσης του καλλιτεχνικού προγράμματος η ημερομηνία και η τοποθεσία τροποποιήθηκαν, με το live να μεταφέρεται στο Monte Caputo.
Πριν από την έναρξη της παράστασης, ο Σπέισι έλαβε θερμή υποδοχή με παρατεταμένο χειροκρότημα κατά την άφιξή του στο Monte Caputo. Ο ηθοποιός αποβιβάστηκε από ένα μαύρο όχημα και περπάτησε στο κόκκινο χαλί έξω από τον χώρο, όπου παρευρισκόμενοι θεατές εξέφρασαν τη στήριξη και το ενδιαφέρον τους.
Στη σκηνή παρουσίασε το «Songs & Stories», μια εκδήλωση που συνδύαζε ζωντανές μουσικές ερμηνείες, συνοδεία τζαζ μπάντας, με αφηγήσεις από τη διαδρομή του στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Η παράσταση διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και το dress code ήταν cocktail attire (κομψό απογευματινό/ βραδινό ένδυμα).
Σε ένα σημείο της παράστασης προβλήθηκε μια κοινή φωτογραφία με τη μητέρα του, με τον Σπέισι να αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχαν όταν ήταν παιδί. Κρατώντας ένα μπουκάλι κέτσαπ, εκείνη του ζητούσε να το φανταστεί ως ένα βραβείο Όσκαρ, δείχνοντάς του πώς να το κρατά.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, με αυτήν την κίνηση η μητέρα του ήθελε να του περάσει το μήνυμα ότι, αν πραγματικά πίστευε σε κάτι, τότε θα μπορούσε και να το πετύχει. Χαρακτηριστικά είπε: «Αυτό συνέβη, γιατί η μαμά μου με έκανε να πιστέψω ότι αυτό είναι πιθανό». Ο ηθοποιός έχει κερδίσει δύο Όσκαρ: το 1996 για Β’ Ανδρικό Ρόλο στην ταινία «The Usual Suspects» και το 2000 για Α’ Ανδρικό Ρόλο στο «American Beauty».
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο ηθοποιός ερμήνευσε κλασικά μουσικά standards, αποδίδοντας, όπως διατυπώθηκε από τους διοργανωτές «Ark Productions», την κομψότητα του Φρανκ Σινάτρα και το χιούμορ του Ντιν Μάρτιν. Παράλληλα, μοιράστηκε ιστορίες από τις δεκαετίες παρουσίας στη σκηνή και στη μεγάλη οθόνη, αναδεικνύοντας τα στοιχεία που τον καθιέρωσαν στη διεθνή βιομηχανία του θεάματος.
Σημειώνεται ότι το PLATINUM VIP πακέτο περιλάμβανε συνάντηση και φωτογράφιση με τον ηθοποιό για 30 λεπτά μετά το τέλος της παράστασης, στην αίθουσα Horizon Hall του Monte Caputo, καθώς και σαμπάνια και πιατέλα φρούτων για κάθε τραπέζι. Οι κάτοχοι GOLD VIP και SILVER VIP εισιτηρίων έλαβαν ένα μπουκάλι prosecco ανά τραπέζι.
Η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτελεί την πιο ηχηρή επιστροφή του Σπέισι στη σόουμπιζ τα τελευταία χρόνια. Ο ηθοποιός είχε αποδείξει στο παρελθόν την ενασχόλησή του με το τραγούδι, υποδυόμενος τον Μπόμπι Ντάριν στο φιλμ «Beyond the Sea» το 2004 και εμφανιζόμενος ζωντανά στη σκηνή με τον Μπίλι Τζόελ στο Madison Square Garden.
Η εμφάνισή του στην Κύπρο ήρθε έπειτα από την πρόσφατη βράβευσή του στο Φεστιβάλ των Καννών από τον οργανισμό Better World Fund, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω των σοβαρών κατηγοριών που είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν. Αν και αθωώθηκε το 2023 από βρετανικό δικαστήριο για υποθέσεις σεξουαλικών επιθέσεων, παραμένει αντιφατική φιγούρα στον χώρο του θεάματος. Παράλληλα, βρίσκεται ενώπιον νέας αγωγής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου από τον Ρούρι Κάνον, ο οποίος τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση και έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ανωνυμίας. Η αγωγή στρέφεται επίσης εναντίον δύο οργανισμών συνδεδεμένων με το θέατρο Old Vic.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Κέβιν Σπέισι είχε αναφέρει ότι αισθανόταν έτοιμος να επιστρέψει ενεργά στην καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ευχαριστώντας δημόσια ηθοποιούς όπως ο Λίαμ Νίσον και η Σάρον Στόουν για τη στήριξή τους.
Με το «Songs & Stories», επιχείρησε την πιο ολοκληρωμένη προσπάθεια επανεμφάνισής του στη διεθνή σκηνή, παρουσιάζοντας στο κυπριακό κοινό μια βραδιά που συνδύασε μουσικές ερμηνείες και προσωπικές αφηγήσεις από την πολυετή πορεία του.
