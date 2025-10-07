Bugonia: Κυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου
Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου
Το δεύτερο επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου με τίτλο «Bugonia» παρουσίασε η Focus Features. Το remake της νοτιοκορεατικής ταινίας του 2003 «Save the Green Planet», χαρακτηρίζεται ως μια ιδιόμορφη επιστημονικής φαντασίας μαύρη κωμωδία, που συνδυάζει στοιχεία συνωμοσίας με τον ιδιοσυγκρασιακό κόσμο του Γιώργου Λάνθιμου.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η Έμα Στόουν και ο Τζέσι Πλέμονς, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Σταύρος Χαλκιάς, ο Έινταν Ντέλμπις και η Αλίσια Σίλβερστοουν.
Το σενάριο, που υπογράφει ο βραβευμένος με Emmy Γουίλ Τρέισι (Succession), επικεντρώνεται σε δύο νεαρούς άνδρες που πιστεύουν φανατικά στις θεωρίες συνωμοσίας και αποφασίζουν να απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας. Οι δυο τους είναι πεπεισμένοι ότι η γυναίκα αυτή είναι εξωγήινη που έχει σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.
Δείτε το τρέιλερ
Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Εντ Γκίνεϊ και Άντριου Λόουβ για την Element Pictures, ο ίδιος ο Γιώργος Λάνθιμος μέσω της Pith, η Έμα Στόουν για την Fruit Tree, καθώς και οι Άρι Άστερ και Λαρς Κνούντσεν της Square Peg, μαζί με τους Μίκι Λι και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο για λογαριασμό της CJ ENM.
Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Το «Bugonia» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.
