Η Έλσι Χιούιτ μίλησε για τις δυσκολίες στην εγκυμοσύνη της: Οι αδιάκοποι πόνοι, η ενδομητρίωση και το σύνδρομο Ehlers-Danlos
Έχω δοκιμάσει τα πάντα που μπορεί να σκεφτεί κανείς για να μειωθεί ο πόνος, υποφέρω, είπε η σύντροφος του Πιτ Ντέιβιντσον
Μία δύσκολη φάση φαίνεται πως βιώνει στην εγκυμοσύνη της η Έλσι Χιούιτ, η οποία περιμένει το πρώτο της παιδί με τον Πιτ Ντέιβιντσον. Η 29χρονη μίλησε δημόσια για την εξαντλητική καθημερινότητα που βιώνει τους τελευταίους μήνες, αποκαλύπτοντας ότι νιώθει την «απόλυτη αγωνία» και ότι οι πόνοι είναι σχεδόν ασταμάτητοι, σε σημείο που δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει.
Σε stories που ανέβασε στο Instagram, η Έλσι Χιούιτ περιέγραψε ότι ο πόνος είναι «σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο», προσθέτοντας ότι το πρωί της Παρασκευής «ήταν από τις χειρότερες μέρες» για εκείνη. Εξήγησε πως έχει δοκιμάσει κάθε πιθανό τρόπο αντιμετώπισης, όπως γυμναστική, διατάσεις, φυσικοθεραπείες, βελονισμό, ενεργειακές θεραπείες ακόμη και ενέσεις στεροειδών, χωρίς τίποτα να της προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση.
«Έχω δοκιμάσει τα πάντα που μπορεί να σκεφτεί κανείς για να μειωθεί ο πόνος. Τίποτα δεν λειτουργεί, η κατάσταση μόνο χειροτερεύει και πλέον δεν μπορώ ούτε να περπατήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας, σημείωσε πως «υποφέρει πραγματικά κάθε μέρα και φοβάται μήπως αυτό θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερο».
Η ίδια αποκάλυψε ότι πέρα από την ενδομητρίωση, για την οποία έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θεωρεί πως τώρα εμφανίζει και συμπτώματα από το σύνδρομο Ehlers-Danlos (EDS), μια κληρονομική διαταραχή που επηρεάζει τους συνδετικούς ιστούς.
Απευθυνόμενη σε άλλες γυναίκες που έχουν κυοφορήσει με EDS, η Έλσι Χιούιτ έγραψε: «Ο πόνος σταματά μετά την εγκυμοσύνη; Βελτιώνεται; Υπάρχει κίνδυνος να πάθω κάτι σοβαρό;» Τόνισε μάλιστα ότι το μόνο που επιθυμεί αυτή τη στιγμή είναι «λίγη ελπίδα».
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο People, είχε αποκαλύψει ότι κάποτε ήταν «απολύτως πεπεισμένη» πως δεν θα μπορούσε να κάνει παιδιά, εξηγώντας ότι είχε προβεί σε επέμβαση λόγω της ενδομητρίωσης, με την οποία είχε διαγνωστεί, με σκοπό να «διατηρήσει τη γονιμότητά της», λίγο πριν μείνει έγκυος.
Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι περιμένει το πρώτο του παιδί. Την ίδια περίοδο, ο ο Πιτ Ντέιβιντσον είχε δηλώσει ότι νιώθει «πολύ τυχερός και πολύ, πολύ χαρούμενος» για αυτό το νέο κεφάλαιο, προσθέτοντας πως ανυπομονεί «να φροντίσει κάτι δικό του».
