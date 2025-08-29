H Έλσι Χιούιτ ποζάρει στον καθρέφτη με φουσκωμένη κοιλιά - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Πιτ Ντέιβιντσον
H Έλσι Χιούιτ ποζάρει στον καθρέφτη με φουσκωμένη κοιλιά - Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της με τον Πιτ Ντέιβιντσον
Το μοντέλο περιμένει το πρώτο του παιδί με τον ηθοποιό μετά από 5 μήνες σχέσης
Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Έλσι Χιούιτ, με την είδηση να γίνεται γνωστή στα μέσα του Ιουλίου, με ανάρτηση της 29χρονης στα social media. Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή τον Μάρτιο, όταν εντοπίστηκαν σε τρυφερά στιγμιότυπα, ενώ κολυμπούσαν σε παραλία του Palm Beach στη Φλόριντα.
Αυτή την περίοδο, ο κωμικός ηθοποιός και το μοντέλο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την Έλσι Χιούιτ να μοιράζεται μερικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, δίνοντάς τους έτσι μια γεύση από τη σχέση τους.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλσι Χιούιτ ανέβασε στιγμιότυπα με τους δυο τους να απολαμβάνουν τις βουτιές τους στη θάλασσα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζονται να ποζάρουν μαζί μπροστά στον καθρέφτη, με την ίδια να δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπά της, η Έλσι Χιούιτ έγραψε: «Δύο ανόητες χήνες σε διακοπές».
Δείτε τις φωτογραφίες
Αυτή την περίοδο, ο κωμικός ηθοποιός και το μοντέλο απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την Έλσι Χιούιτ να μοιράζεται μερικές φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media, δίνοντάς τους έτσι μια γεύση από τη σχέση τους.
Σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Έλσι Χιούιτ ανέβασε στιγμιότυπα με τους δυο τους να απολαμβάνουν τις βουτιές τους στη θάλασσα, ενώ σε άλλες φωτογραφίες εμφανίζονται να ποζάρουν μαζί μπροστά στον καθρέφτη, με την ίδια να δείχνει τη φουσκωμένη της κοιλιά.
Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε τα στιγμιότυπά της, η Έλσι Χιούιτ έγραψε: «Δύο ανόητες χήνες σε διακοπές».
Δείτε τις φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη - Είχε καταναλώσει αλκοόλ
Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Δείτε τις σχολές
Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο γκαράζ του Δήμου Αθηναίων, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα