Ο Άνταμ Σάντλερ μίλησε για το μυστικό πίσω από τα 22 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του
GALA
Άνταμ Σάντλερ Σύζυγος

Ο Άνταμ Σάντλερ μίλησε για το μυστικό πίσω από τα 22 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του

Ο ηθοποιός και η Τζάκι Σάντλερ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Big Daddy» το 1999

Ο Άνταμ Σάντλερ μίλησε για το μυστικό πίσω από τα 22 χρόνια γάμου με τη σύζυγό του
Ιωάννα Μαρίνου
Το στοιχείο εκείνο που κρατά ζωντανό τον γάμο του με τη σύζυγό του, Τζάκι εδώ και 22 χρόνια μοιράστηκε ο Άνταμ Σάντλερ.

Ο ηθοποιός μίλησε στο «People» κατά την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες και ανέφερε ότι μαζί με τη σύζυγό του απολαμβάνουν πραγματικά την παρέα ο ένας του άλλου, ενώ η καλή επικοινωνία παίζει καθοριστικό ρόλο στη σχέση τους.

«Είμαστε πολύ κοντά. Μας αρέσει να μιλάμε, να γελάμε, να περνάμε καλά, να σκεφτόμαστε μαζί πράγματα και να φροντίζουμε τα παιδιά μας», εξήγησε ο Σάντλερ.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι αισθάνεται πιο ευγνώμων από ποτέ, τόσο για την καριέρα του όσο και για τη σχέση του. «Νιώθω πιο ευγνώμων από ποτέ. Είμαι χαρούμενος που ζω αυτή τη ζωή, χαρούμενος για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια και με βοήθησαν. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική διαδρομή. Η οικογένειά μου ήταν πάντα υπέροχη μαζί μου. Με τη σύζυγό μου συζητάμε τα πάντα, τι κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε στη συνέχεια, και όλο αυτό έχει κάνει τη ζωή μας πραγματικά πολύ όμορφη», είπε.

Ο Άνταμ Σάντλερ και η σύζυγός του γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Big Daddy» το 1999, όπου η Τζάκι υποδύθηκε μια σερβιτόρα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Μάλιμπου, τον Ιούνιο του 2003. Το πρώτο τους παιδί γεννήθηκε το 2006, ενώ η δεύτερη κόρη τους ήρθε το 2008 στη ζωή.

Οι δύο τους γιόρτασαν 20 χρόνια γάμου τον Ιούνιο του 2023, με τον ηθοποιό να δημοσιεύει μια φωτογραφία από τον γάμο τους στο Instagram, γράφοντας:  «Χαρούμενη 20ή επέτειος, γλυκιά μου Τζάκι. Το “ναι” σου ήταν το καλύτερο δώρο της ζωής μου. Η καρδιά μου είναι δική σου από το πρώτο δευτερόλεπτο που σε είδα. Αγαπώ και εκτιμώ την αφοσιωμένη ψυχή σου όλο και περισσότερο κάθε μέρα».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου

