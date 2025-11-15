Δανάη Μπάρκα για την ονομαστική γιορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη: Τους φίλους μας που αγαπάμε, τους γιορτάζουμε πάντα
Δανάη Μπάρκα για την ονομαστική γιορτή του Φίλιππου Τσαγκρίδη: Τους φίλους μας που αγαπάμε, τους γιορτάζουμε πάντα
Η παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας είχαν απαθανατιστεί τον Φεβρουάριο του 2024 να φιλιούνται σε κλαμπ
Δημόσια ευχήθηκε η Δανάη Μπάρκα στον Φίλιππο Τσαγκρίδη για την ονομαστική του γιορτή, τονίζοντας πως «τους φίλους μας που αγαπάμε, τους γιορτάζουμε πάντα».
Σε Instagram story που έκανε το Σάββατο 15 Νοεμβρίου η παρουσιάστρια, ανάρτησε ένα στιγμιότυπο από τη βιντεοκλήση που έκανε με τον επιχειρηματία, αναφέροντας πως λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων δεν κατάφερε να βρεθεί στο πλευρό του, που γιόρταζε την Παρασκευή.
Η Δανάη Μπάρκα του ευχήθηκε μέσω της κλήσης και στο story που μοιράστηκε, αποκάλεσε τον επιχειρηματία «φίλο της», σημειώνοντας: «Μπορεί η δουλειά να μην μου επέτρεψε να είμαι εκεί, αλλά τους φίλους μας που αγαπάμε και τους γιορτάζουμε πάντα. Χρόνια πολλά, Φίλιππε».
Η Δανάη Μπάρκα και ο Φίλιππος Τσαγκρίδης είχαν απαθανατιστεί να ανταλλάσσουν φιλιά σε κλαμπ τον Φεβρουάριο του 2024. Φωτογραφίες και βίντεο από την τρυφερή στιγμή ανάμεσα στην παρουσιάστρια και τον πρώην σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου κυκλοφόρησαν τότε στο διαδίκτυο και στα social media. Μετά την κυκλοφορία του βίντεο και των στιγμιοτύπων καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε αν υπήρχε ερωτική σχέση μεταξύ τους.
Η παρουσιάστρια, με αφορμή συζήτηση που είχε προκύψει εκείνη την περίοδο σχετικά με τα social media και τα αρνητικά σχόλια προς γνωστά πρόσωπα, είχε δηλώσει στην εκπομπή «Πάμε Δανάη»: «Αν εμένα με βρίσει κάποιος ή πει κάτι για εμένα, έχω δύο επιλογές. Να μην απαντήσω, γιατί μπορεί εγώ να ξέρω την αλήθεια που διαφέρει από αυτή που έχει ειπωθεί, οπότε να λέω “εντάξει, θα περάσει” και να ζω το δράμα μου με τους δικούς μου ανθρώπους. Και υπάρχει όμως και η άλλη λύση, του να βγω να απαντήσω και να με ξαναδώ σε τίτλο “απάντησε σε κάποιον”. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι που αυτό το “απάντησε”, “ξανά απάντησε” το αντέχουν, υπάρχουν άλλοι που δεν το αντέχουν και προτιμούν να αντέξουν κάτι άλλο για να μην δουν τίτλους».
