Τέιλορ Σουίφτ: Σε δημοπρασία γράμμα που είχε στείλει το 2017 στον Λίαμ Πέιν - Είμαι τόσο ενθουσιασμένη μαζί σου, είχε σημειώσει
Στην καταχώριση της δημοπρασίας αναφέρεται ότι το αντικείμενο εκτιμάται περίπου στα 6.500 - 13.150 δολάρια
Ένα γράμμα που είχε στείλει το 2017 η Τέιλορ Σουίφτ στον Λίαμ Πέιν, με το οποίο εξέφραζε τη στήριξή της στο πρόσωπό του, πρόκειται να βγει σε δημοπρασία.
Στο σημείωμα με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου του 2017, η Σουίφτ είχε γράψει στον Πέιν ότι τον υποστήριζε και ότι ήταν στο πλευρό του στην πορεία του ως σόλο καλλιτέχνης.
Το γράμμα θα δημοπρατηθεί στις 2 Δεκεμβρίου από τον οίκο Omega Auctions. Στην καταχώριση της δημοπρασίας αναφέρεται ότι το αντικείμενο εκτιμάται στις 5.000 έως 10.000 λίρες (περίπου 6.500 - 13.150 δολάρια).
Ο Λίαμ Πέιν πέθανε σε ηλικία 31 ετών στις 16 Οκτωβρίου του 2024, ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Το σημείωμα είχε τοποθετηθεί σε κάρτα και πιο συγκεκριμένα αναφέρει: «Λίαμ, καιρό έχουμε να τα πούμε! Είμαι τόσο ενθουσιασμένη μαζί σου, τα πας καταπληκτικά. Είμαι ξετρελαμένη με το “Bedroom Floor”. Είναι υπέροχο να σε βλέπω από μακριά, πάντα σε στηρίζω. Καλή τύχη για απόψε!».
Δείτε φωτογραφίες από το γράμμα
Το γράμμα φέρει την υπογραφή της Σουίφτ και συνοδευόταν από φάκελο με το όνομα «Λίαμ», σφραγισμένο με κέρινη σφραγίδα με το γράμμα «T». Στο πίσω μέρος αναγράφεται επίσης «Νάσβιλ, Τενεσί», η πόλη στην οποία η Σουίφτ μετακόμισε ως έφηβη για να κυνηγήσει τη μουσική της καριέρα. Το σημείωμα είχε δοθεί από τον Λίαμ Πέιν σε έναν «στενό συνεργάτη του» αφότου το παρέλαβε, σύμφωνα με την περιγραφή στην ιστοσελίδα της δημοπρασίας.
Ο εκλιπών τραγουδιστής κυκλοφόρησε το «Bedroom Floor» τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς, μετά το σόλο single του «Strip That Down» και το «Get Low». Η σόλο καριέρα του ακολούθησε την ανακοίνωση μετά το διάλειμμα των One Direction τον Αύγουστο του 2015. Μπορεί ο Πέιν και η Σουίφτ να μην είχαν μιλήσει δημόσια για τη φιλία τους, η τραγουδίστρια όμως είχε συναντηθεί πολλές φορές με τα μέλη των One Direction και είχε σχέση με τον Χάρι Στάιλς.
Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
