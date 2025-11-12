Η Ντέμι Μουρ γιορτάζει τα 63 της χρόνια με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Landman»
Η Ντέμι Μουρ γιορτάζει τα 63 της χρόνια με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν του «Landman»
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στα γενέθλιά της στην πρεμιέρα της σειράς με μία δαντελένια μαύρη τουαλέτα
Τα 63 έκλεισε η Ντέμι Μουρ και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση την ημέρα των γενεθλίων της, στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Landman», που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στο Μανχάταν.
Η ηθοποιός επέλεξε μία δαντελένια μαύρη τουαλέτα του οίκου Gucci, την οποία συνδύασε με μαύρες γόβες, επιλεγμένες από τον στυλίστα Μπραντ Γκορέσκι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Λίγες ώρες αργότερα, η Μουρ δέχτηκε μια έκπληξη, όταν ο παρουσιαστής του podcast «Not Just Pretty Pictures», Έρικ Ράδερφορντ, της πρόσφερε μια πιατέλα με 13 cupcakes με αναμμένα κεράκια, σε εστιατόριο όπου βρίσκονταν για το after party της σειράς.
Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν η μεγαλύτερη κόρη της ηθοποιού, Ρούμερ Γουίλις έκανε βιντεοκλήση μέσω FaceTime με τη δίχρονη κόρη της, Λουέτα, η οποία τραγούδησε στη διάσημη γιαγιά της.
Στη συνέχεια, η Μουρ ανάρτησε ένα βίντεο από το αυτοκίνητο, στο οποίο βρισκόταν, γράφοντας: «Το πιο γλυκό δώρο γενεθλίων από τη μικρή μου Λου. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές».
Δείτε το βίντεο
Φωτογραφίες: SplashNews.com / Splash / Profimedia editorial.shutterstock.com
@madamefigarofr
#demimoore à l’avant-première de la saison 2 de la série « Landman » à New York, le jour de son anniversaire 💫🎂 #landman #onregardequoi #series #fyp♬ sonido original - Bryan
