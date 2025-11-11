Άσπα Πρεδάρη: Έγκυος η πρώην παίκτρια του Survivor - Το βίντεο από τη στιγμή που μαθαίνει ότι περιμένει παιδί
Σε περιμένουμε δώρο μας, έγραψε στην ανάρτησή της
Για πρώτη φορά μητέρα ετοιμάζεται να γίνει η Άσπα Πρεδάρη, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο Survivor 2022. Η ίδια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok.
Η πρώην παίκτρια του ριάλιτι επιβίωσης δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή που έμαθε πως κυοφορεί το πρώτο της παιδί. Σε αυτό, φαίνεται να κάνει τεστ εγκυμοσύνης στο μπάνιο της το καλοκαίρι, λίγο μετά την επιστροφή της από την παραλία. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η Άσπα Πρεδάρη μοιράστηκε τα συναισθήματά της.
Πιο συγκεκριμένα, έγραψε: «Ήταν καλοκαίρι. Μετά από μερικές ημέρες καθυστέρησης είπα να κάνω ένα τεστ εγκυμοσύνης. Στην αρχή που είδα το αχνό θετικό αποτέλεσμα ενθουσιάστηκα. Όμως επειδή η δεύτερη γραμμή ήταν αχνή δεν ήξερα τι να πιστέψω. Περίμενα απλά να περάσουν τα λεπτά να γίνει πιο έντονη η γραμμή… Κοιτάζοντάς το ξανά και ξανά… Δεν ήξερα να έπρεπε να χαρώ ή όχι. Φοβόμουν να χαρώ αρχικά. Και κάπου εδώ αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι μάλλον είναι θετικό. Τελικά… ναι. Αυτό το πανέμορφο μικρό πλασματάκι μεγαλώνει κάθε μέρα και από λίγο στην κοιλιά μου. Σε περιμένουμε δώρο μας».
