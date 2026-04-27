Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Αγκιλάρ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά Open της Μαδρίτης
Ο Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Αγκιλάρ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά Open της Μαδρίτης
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δείχνει να ξαναβρίσκει κάτι από τον χαμένο του εαυτό και επικρατώντας εύκολα με 2-0 (6-4, 6-2) του Ισπανού Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ πέρασε στους 16 του τουρνουά της Μαδρίτης
Τις καλές του εμφανίσεις στο τουρνουά της Μαδρίτης συνεχίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Μετά την επικράτηση επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του διπλού, ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ με 6-4, 6-2 στον τρίτο γύρο του Madrid Open.
Ένα ματς, στο οποίο ο 27χρονος είχε ν' αντιμετωπίσει έναν παίκτη ο οποίος είχε έρθει από τα προκριματικά του θεσμού. Δεδομένα ήταν πιο βατός, κάτι που απέδειξε και ο Τσιτσιπάς εντός του court. Επόμενος αντίπαλος του στη φάση των 16 θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ.
Κομβικό break και προβάδισμα
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς τους. Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε στα πρώτα δύο service games του να σβήσει τρία break points του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, μένοντας κοντά στο σκορ (3-3).
Ο Μέριδα Αγκιλάρ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο σετ για ακόμη μία φορά (4-3), ωστόσο ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε 3-0 σερί για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4. Σημαντικό ν' αναφερθεί πως ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε το πρώτο break point που του παρουσιάστηκε.
Με καλό μομέντουμ κυριάρχησε και στο δεύτερο σετ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι. Ο 27χρονος έκανε break στο πρώτο service game του αντιπάλου του, κατάφερε να κάνει το hold (2-0) και πέτυχε ακόμη ένα break για το 3-0.
Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και το μόνο που κατάφερε ήταν να παρατείνει την κατάκτηση του σετ από τον Έλληνα τενίστα. Με σκορ 6-2 ήρθε ο διπλασιασμός των σετ για τον Νο.80 του κόσμου, ο οποίος πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά.
Μετά την επικράτηση επί του Αλεξάντερ Μπούμπλικ και την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του διπλού, ο Έλληνας τενίστας πήρε τη νίκη απέναντι στον Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ με 6-4, 6-2 στον τρίτο γύρο του Madrid Open.
Ένα ματς, στο οποίο ο 27χρονος είχε ν' αντιμετωπίσει έναν παίκτη ο οποίος είχε έρθει από τα προκριματικά του θεσμού. Δεδομένα ήταν πιο βατός, κάτι που απέδειξε και ο Τσιτσιπάς εντός του court. Επόμενος αντίπαλος του στη φάση των 16 θα είναι ο Κάσπερ Ρουντ.
Sigue sumando méritos 🔹🔷— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2026
El antiguo subcampeón 🇬🇷 @stefanos se impone a Mérida (6-4, 6-2) para alcanzar los octavos de final en la Caja Mágica.#MMOPEN pic.twitter.com/HMJHIcTaP4
Κομβικό break και προβάδισμα
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους δύο τενίστες να είναι σταθεροί πίσω από τα σερβίς τους. Βέβαια, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε στα πρώτα δύο service games του να σβήσει τρία break points του Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ, μένοντας κοντά στο σκορ (3-3).
Ο Μέριδα Αγκιλάρ μπόρεσε να πάρει το προβάδισμα στο σετ για ακόμη μία φορά (4-3), ωστόσο ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε 3-0 σερί για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-4. Σημαντικό ν' αναφερθεί πως ο Τσιτσιπάς εκμεταλλεύτηκε το πρώτο break point που του παρουσιάστηκε.
Gotcha 🎯@stefanos leads Merida 6-4 and is a set away from the fourth round in Madrid. @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/XrdApOMmGf— ATP Tour (@atptour) April 27, 2026
Με καλό μομέντουμ κυριάρχησε και στο δεύτερο σετ
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ μπήκε με το πόδι στο... γκάζι. Ο 27χρονος έκανε break στο πρώτο service game του αντιπάλου του, κατάφερε να κάνει το hold (2-0) και πέτυχε ακόμη ένα break για το 3-0.
Από τη μεριά του, ο Ντάνιελ Μέριδα Αγκιλάρ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και το μόνο που κατάφερε ήταν να παρατείνει την κατάκτηση του σετ από τον Έλληνα τενίστα. Με σκορ 6-2 ήρθε ο διπλασιασμός των σετ για τον Νο.80 του κόσμου, ο οποίος πανηγύρισε την πρόκριση στον επόμενο γύρο του τουρνουά.
Smooth sailing ⛵️— Tennis TV (@TennisTV) April 27, 2026
Tsitsipas eases past Merida 6-4 6-2 to reach the last 16!#MMOpen pic.twitter.com/mL6PO4NsBp
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα