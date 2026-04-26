Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος αρχηγός της παρέλασης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη
Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος αρχηγός της παρέλασης της ελληνικής ομογένειας στη Νέα Υόρκη
Ελληνική βραδιά στο Cipiriani Νέας Υόρκης λίγο πριν την παρέλαση για την ελληνική εθνική εορτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο την Άνοιξη, σε ημερομηνία κοντά στην 25η Μαρτίου και αποτελεί τη σημαντικότερη δημόσια έκφραση του οργανωμένου Ελληνισμού στις ΗΠΑ
Λίγες μόλις ώρες πριν την καθιερωμένη παρέλαση των Ελλήνων στην διάσημη 5th Avenue της Νέας Υόρκης παρατέθηκε dinner με επίτιμους καλεσμένους τους Νίκο Τσάκο και Τζον Κατσιματίδη που φέτος είναι επικεφαλής της παρέλασης.
Συγκινημένος ο Νίκος Τσάκος ευχαρίστησε τους Έλληνες ομογενείς αλλά και την οικογένειά του, την σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη, τον γιο του Παναγιώτη αλλά και τις κόρες του Ειρήνη και Ελισάβετ που έδωσαν το παρών στη συγκινητική αυτή βραδιά.
Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος διαπρέπει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού διαθέτει γραφείο στις ΗΠΑ και οι εταιρείες του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα μάλιστα έγινε και χορηγικός συνεργάτης της ομάδας μπάσκετ New York Knicks.
Η ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη είναι η μεγάλη ετήσια παρέλαση της ομογένειας στην 5η Λεωφόρο, αφιερωμένη στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πραγματοποιείται σε διαφορετική, κοντινή ημερομηνία και συμμετέχουν ομογενειακοί σύλλογοι, σχολεία, πολιτιστικά σωματεία, αποστολές από την Ελλάδα και το Άγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, δίνοντας έντονο ελληνικό χρώμα στο Μανχάταν με σημαίες, παραδοσιακές στολές και εμβατήρια.
Η παρέλαση έχει ιστορία περίπου ενός αιώνα και έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη δημόσια έκφραση του οργανωμένου ελληνισμού στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.
Παραδοσιακά πραγματοποιείται κάθε άνοιξη, σε Κυριακή κοντά στην ημερομηνία της 25ης Μαρτίου, με την έναρξη να δίνεται το μεσημέρι στη 5η Λεωφόρο. Τα τελευταία χρόνια πλαισιώνεται από τριήμερο εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο World Trade Center, τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αστόρια. Για το 2026, η κορύφωση του προγράμματος είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου, όταν η παρέλαση θα ξεκινήσει στη 5η Λεωφόρο με τη συμμετοχή πλήθους ομογενών και επισήμων
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Συγκινημένος ο Νίκος Τσάκος ευχαρίστησε τους Έλληνες ομογενείς αλλά και την οικογένειά του, την σύζυγό του Σίλια Κριθαριώτη, τον γιο του Παναγιώτη αλλά και τις κόρες του Ειρήνη και Ελισάβετ που έδωσαν το παρών στη συγκινητική αυτή βραδιά.
Ο εφοπλιστής Νίκος Τσάκος διαπρέπει και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού διαθέτει γραφείο στις ΗΠΑ και οι εταιρείες του είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πρόσφατα μάλιστα έγινε και χορηγικός συνεργάτης της ομάδας μπάσκετ New York Knicks.
Η ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη είναι η μεγάλη ετήσια παρέλαση της ομογένειας στην 5η Λεωφόρο, αφιερωμένη στην εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Πραγματοποιείται σε διαφορετική, κοντινή ημερομηνία και συμμετέχουν ομογενειακοί σύλλογοι, σχολεία, πολιτιστικά σωματεία, αποστολές από την Ελλάδα και το Άγημα των Ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, δίνοντας έντονο ελληνικό χρώμα στο Μανχάταν με σημαίες, παραδοσιακές στολές και εμβατήρια.
Η παρέλαση έχει ιστορία περίπου ενός αιώνα και έχει καθιερωθεί ως η σημαντικότερη δημόσια έκφραση του οργανωμένου ελληνισμού στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.
Παραδοσιακά πραγματοποιείται κάθε άνοιξη, σε Κυριακή κοντά στην ημερομηνία της 25ης Μαρτίου, με την έναρξη να δίνεται το μεσημέρι στη 5η Λεωφόρο. Τα τελευταία χρόνια πλαισιώνεται από τριήμερο εκδηλώσεων, που περιλαμβάνει δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο World Trade Center, τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Αστόρια. Για το 2026, η κορύφωση του προγράμματος είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 26 Απριλίου, όταν η παρέλαση θα ξεκινήσει στη 5η Λεωφόρο με τη συμμετοχή πλήθους ομογενών και επισήμων
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα