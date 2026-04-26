Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ γιόρτασε με Καρρά και ζεϊμπέκικο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, δείτε βίντεο

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ γιόρτασε με την ψυχή του χορεύοντας περιτριγυρισμένος από παίκτες και προπονητές με το τραγούδι του Βασίλη Καρρά, «Νύχτα Ξελογιάστρα», ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το Κύπελλο Ελλάδας