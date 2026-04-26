Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ γιόρτασε με Καρρά και ζεϊμπέκικο την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, δείτε βίντεο
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ γιόρτασε με την ψυχή του χορεύοντας περιτριγυρισμένος από παίκτες και προπονητές με το τραγούδι του Βασίλη Καρρά, «Νύχτα Ξελογιάστρα», ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το Κύπελλο Ελλάδας
Στον 7ο ουρανό βρίσκονται από χθες το βράδυ μικροί και μεγάλοι φίλοι του ΟΦΗ μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον ΠΑΟΚ με σκορ 3-2 στην παράταση στον Βόλο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα στο 120ο λεπτό της αναμέτρησης ξεκίνησαν ξέφρενοι πανηγυρισμοί μεταξύ παικτών, μελών και φιλάθλων της ομάδας. Τις εντυπώσεις, ωστόσο, έκλεψε με το ζεϊμπέκικό του ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μιχάλης Μπόυσης.
Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ γιόρτασε με την ψυχή του χορεύοντας περιτριγυρισμένος από παίκτες και προπονητές με το τραγούδι του Βασίλη Καρρά, «Νύχτα Ξελογιάστρα», ενώ ταυτόχρονα κρατούσε το Κύπελλο Ελλάδας.
