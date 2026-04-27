Μαρία Κανελλοπούλου: Η αδερφή μου έκανε τα παιδιά που θα ήθελα να έχω κάνει

Σε άλλο σημείο, η Μαρία Κανελλοπούλου αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης με τα μνημόνια, τότε που έπαιξε σε θίασο της Κάτιας Δανδουλάκη , χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους ως μία από τις καλύτερες της καριέρας της.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια διήμερης απεργίας του κλάδου το 2012, η Μαρία Κανελλοπούλου αποφάσισε να απέχει από παράσταση για λόγους συνείδησης, παρότι υπήρχαν αντιδράσεις. Παρ’ όλα αυτά, η Κάτια Δανδουλάκη της έστειλε προσωπικό μήνυμα, στο οποίο, αν και δεν συμφωνούσε με την απόφασή της, εξέφραζε σεβασμό και εκτίμηση, αναφέροντάς της ότι η πράξη της δεν θα είχε συνέπειες στη συνέχεια της επαγγελματικής τους σχέσης.

Θα το πω αυτό γιατί της το οφείλω. Δουλέψαμε μαζί το 2011-12, δύσκολα χρόνια, μνημόνια, κρίση, ήταν μία από τις καλύτερες σεζόν της ζωής μου, γιατί η Κάτια είναι κυρία με ένα τεράστιο Κ κεφαλαίο. Μας αγαπούσε όλους, όχι μόνο εμένα. Έγινε μία περίφημη απεργία το 2012, λίγο πριν ψηφιστεί το δεύτερο μνημόνιο και το σωματείο μας αποφάσισε να κάνουμε απεργία, μία διήμερη. Εμείς είχαμε ένα θέατρο με τεράστια επιτυχία. Η διοίκηση του σωματείου θα μπορούσε να σκεφτεί πιο πολιτικά κατά τη γνώμη μου και να κάνει απεργία, την Κυριακή, που κατέβαινε όλος ο κόσμος. Διάλεξε να κάνει ένα εμπάργκο δύο ημερών. Για τα θέατρα μεγάλη καταστροφή. Δεν μπορούσα να μην απεργήσω, το είπα έγκαιρα. Ζήτησα αντικατάσταση, αν υπήρχε χρόνος. 90% ανεργία είχε τότε ο κλάδος. Μου είπαν "όχι μην το κάνεις" αλλά το έκανα. Είχα ήδη ζητήσει ότι θα ήμουν στην καλοκαιρινή περιοδεία. Το βράδυ του Σαββάτου είδα ένα μήνυμα "δεν συμφωνώ με αυτό που έκανες, ποτέ δεν θα το κάνω, αλλά δεν μπορώ παρά να εκτιμήσω βαθιά την αντιστοιχία λόγων και έργων. Εμείς θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί είσαι η Μαρία της καρδιάς μου, Κάτια". Τήρησε τον λόγο της, είναι τεράστιο ζητούμενο γι' αυτή τη δύσκολη εποχή που περνάμε