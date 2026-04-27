Σπίτι μου ΙΙ: Στις 2 Ιουνίου το οριστικό «κλείδωμα» των δανείων – Καμία αλλαγή για όσους θα έχουν υπογράψει έως τότε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στεγαστικά δάνεια Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Σπίτι μου 2

Σπίτι μου ΙΙ: Στις 2 Ιουνίου το οριστικό «κλείδωμα» των δανείων – Καμία αλλαγή για όσους θα έχουν υπογράψει έως τότε

Έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια μέχρι σήμερα, συνολικού ύψους περίπου 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ποσό χρηματοδότησης 120,15 χιλ. ευρώ

Σπίτι μου ΙΙ: Στις 2 Ιουνίου το οριστικό «κλείδωμα» των δανείων – Καμία αλλαγή για όσους θα έχουν υπογράψει έως τότε
4 ΣΧΟΛΙΑ
Περιθώριο μόλις πέντε εβδομάδων έχουν πλέον όσοι βρίσκονται σε συζητήσεις για να αγοράσουν ακίνητα μέσω του «Σπίτι μου ΙΙ», καθώς το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έως τις 2 Ιουνίου τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να διαβιβάσουν τον συνολικό αριθμό των δανείων που έχουν κατατεθεί μέχρι εκείνη την ημερομηνία, ώστε να αποτυπωθεί οριστικά η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και να προχωρήσει η τελική αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρακτικά δηλαδή, από 3 Ιουνίου οι τράπεζες δεν θα δέχονται αιτήσεις για δάνεια για το «Σπίτι μου ΙΙ».

Οι ίδιες πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θίγονται οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις έως τις 2 Ιουνίου.

Όπως ανέφεραν, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στο «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια μέχρι σήμερα, συνολικού ύψους περίπου 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ποσό χρηματοδότησης 120,15 χιλ. ευρώ, ενώ η μέχρι τώρα απορρόφηση φτάνει στο 84,1% του προϋπολογισμού. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν θα υπάρξει νέο αντίστοιχο σχήμα στήριξης και από ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούσε να καλυφθεί, καθώς το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου.
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

