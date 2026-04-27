Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Όταν με σκηνοθετώ, είναι καταστροφή, λέω «Μίλα ατάλαντε»
Τις δυσκολίες που καλείται να διαχειριστεί, όταν σκηνοθετεί τον εαυτό του, παρουσίασε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, κάνοντας λόγο για «καταστροφή».

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος εμφανίστηκε με διάθεση αυτοκριτικής σε συνέντευξή του, αφού, όπως είπε, φτάνει κάποιες στιγμές να θεωρεί πως είναι ατάλαντος. Οι πολλές υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων δεν του επιτρέπει να αποδώσει, όπως θα ήθελε, ως ηθοποιός.

«Όταν με σκηνοθετώ είναι καταστροφή. Εκνευρίζομαι. ''Μίλα ατάλαντε, άντε δεν μπορείς να μιλήσεις. Cut''. Βρίζω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Αυτό έχει να κάνει και με το τι μπάλα παίζεις. Δεν είναι ένα, είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχουν. Μπορείς να γράψεις κάτι που είναι δυνατό και ακραίο, οι σκηνές μου με τη Στεφανία Γουλιώτη. Εκεί, επειδή έχω γράψει το σενάριο, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο vidcast «Johnny@TheMovies».

Το πρόβλημα, επισήμανε, είναι το γεγονός ότι, όταν βρίσκετα στο σετ, δεν λειτουργεί μόνο ως ηθοποιός. Αντιθέτως, έχει να διευθετήσει την ίδια στιγμή πολλά ζητήματα, με αποτέλεσμα να παραγκωνίζει το κομμάτι της υποκριτικής. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Όταν είμαι εγώ μόνος μου, εγώ σε σχέση με τη μουσική, δυσκολεύομαι. Αλλά δυσκολεύομαι, επειδή χάνω πολλές φορές την μπάλα από τις πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσες πολλές οι υποχρεώσεις που έχω, τόσα πολλά τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι, όταν κάνω το γύρισμα. Αυτό είναι εγκληματικό. Οπότε, μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση. Επίσης, περνάει πολύ δύσκολα ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Είναι πολύ δύσκολο γιατί την ώρα που παίζει, εγώ παράλληλα τον σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας, δεν είμαι ο ρόλος».
