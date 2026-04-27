Σαβίνα Γιαννάτου: Ερμηνεύει τραγούδια για το νερό στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μια μουσική παράσταση με παραδοσιακές και αναγεννησιακές μελωδίες από διάφορες χώρες

Έναν ξεχωριστό, θεματικό κύκλο τραγουδιών θα παρουσιάσει η Σαβίνα Γιαννάτου, την Τετάρτη 6 Μαΐου, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο της σειράς «Γέφυρες».

Το «Watersong», όπως είναι ο τίτλος της συναυλίας, είναι μια σύνθεση τραγουδιών για το νερό και την έρημο, για τη ζωή και το θάνατο, τη γονιμότητα, τη μαγεία, την επιθυμία, τον εξαγνισμό. Τραγούδια για τη βροχή, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα δάκρυα, τις σταγόνες, για το νερό στο σώμα, για το σώμα στο νερό, το σώμα μας. Ως προς το μουσικό ύφος τους τα κομμάτια αυτά είναι παραδοσιακά και αναγεννησιακά, προέρχονται από διάφορες χώρες, φτιάχνουν ιστορίες 

Την Σαβίνα Γιαννάτου θα συνοδεύει μουσικά το συγκρότημα Primavera en Salonico, με το οποίο συνεργάζεται επί πολλά χρόνια ενώ θα συμμετάσχει και η Τυνήσια ερμηνεύτρια Λάμια Μπεντίουι φέρνοντας τον κόσμο της ερήμου με το χαρακτηριστικό ηχόχρωμα της φωνής της.

Ούτι, κανονάκι, νέι, βιολί, ακορντεόν, κρουστά, waterphone και κοντραμπάσο συνοδεύουν τις φωνές, συνδυάζοντας το παραδοσιακό στοιχείο με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

Η συναυλία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο της Μικρής Επιδαύρου το 2020, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Αθηνών-Επιδαύρου και βασίζεται στο ομότιτλο πέμπτο άλμπουμ της Σαβίνας Γιαννάτου και των Primavera en Salonico στην ECM.

