Κατερίνα Διδασκάλου για τον βανδαλισμό της μαρκίζας του θεάτρου όπου παίζει: Κάποιος πολύ μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπό μου
Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το έχει κάνει, είπε η ηθοποιός
Στη θετική διάσταση του βανδαλισμού της μαρκίζας του θεάτρου, όπου πρωταγωνιστεί, εστίασε η Κατερίνα Διδασκάλου, σχολιάζοντας ότι ο άνθρωπος που αφαίρεσε το πρόσωπό της είναι μεγάλος θαυμαστής της.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Πρωινού» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, μιλώντας για το πρόσφατο περιστατικό, με τον άγνωστο που έκοψε το πρόσωπό της από την αφίσα της θεατρικής παράστασης «Ο Γλάρος».
Αρχικά, η Κατερίνα Διδασκάλου τόνισε ότι: «Αποκαταστάθηκε η αφίσα» και πρόσθεσε ότι αν και δεν έχει βρεθεί ακόμη ο δράστης, θεωρεί ότι πρόκειται για φαν της: «Αυτά πρέπει να τα παίρνουμε όλα θετικά. Κάποιος πολύ μεγάλος φαν έκοψε το πρόσωπό μου. Αλλιώς δεν βγαίνει η ζωή, τι να πω. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα ποιος το έχει κάνει».
Δείτε το βίντεο
Την Πέμπτη, η ηθοποιός τοποθετήθηκε για το περιστατικό μέσα από δηλώσεις της στην ίδια εκπομπή, περιγράφοντας ότι αρχικά αιφνιδιάστηκε και τρόμαξε όταν διαπίστωσε πως άγνωστο άτομο είχε αφαιρέσει το πρόσωπό της από την αφίσα. Σχετικά με τις ενέργειες που αναμένονται για τον εντοπισμό του δράστη, ανέφερε: «Υπάρχουν κάμερες γύρω γύρω στη Συγγρού, όχι απ’ έξω απ’ το θέατρο, αλλά θα βρούμε τον δράστη, πού θα πάει».
Σε άλλο σημείο, μοιράστηκε την πρώτη της αντίδραση όταν ενημερώθηκε για το γεγονός, λέγοντας: «Να σας πω την αλήθεια, στην αρχή ήταν λίγο σοκ. Είπα "ώπα, τι έγινε τώρα;". Τι μπορεί να συνέβη; Στην αρχή είναι ανατριχιαστικό, αλλά στενοχωρήθηκα και για την καταστροφή που έγινε, γιατί αυτή η αφίσα είναι τεράστια και αυτό σημαίνει πρόσθετα έξοδα τώρα για τον παραγωγό μας, που θα αναγκαστεί να την αλλάξει φυσικά. Το έχουν κόψει με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν το έχουν κόψει άτσαλα για να το καταστρέψουν. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση».
