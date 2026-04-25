Μυτιληναίος - Χατζημηνάς: Ζητούν βαθύτερη ελληνογαλλική συνεργασία στην άμυνα και κοινή διεθνή παρουσία

Pierre-Eric Pommellet

Το ΝΑΤΟ αλλάζει

Από την πλευρά της Naval Group, ο Pierre-Eric Pommellet επιχείρησε να δείξει ότι η συνεργασία με την Ελλάδα έχει ήδη περάσει σε πιο ουσιαστική φάση, με αφετηρία το πρόγραμμα των φρεγατών. «Έχουμε ήδη περισσότερες από 70 ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουμε υπογράψει πάνω από 120 συμβάσεις με την ελληνική βιομηχανία», ανέφερε, περιγράφοντας ένα οικοσύστημα που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται γύρω από τις φρεγάτες.Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η εμπλοκή της ελληνικής πλευράς δεν είναι συγκυριακή αλλά στρατηγική επιλογή: «Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική τεχνολογία για να μας υποστηρίξει στα επόμενα βήματα», σημείωσε, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η συνεργασία θα διευρυνθεί.Το βλέμμα, άλλωστε, στρέφεται ήδη στην επόμενη γενιά προγραμμάτων. Όπως είπε, η Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την αντικατάσταση του στόλου υποβρυχίων και η γαλλική πλευρά προετοιμάζεται για να ανταποκριθεί, με βασική προϋπόθεση τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας: «Στόχος είναι να εμπλακεί η ελληνική βιομηχανία στον σχεδιασμό και την κατασκευή», τόνισε.Παράλληλα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο μελλοντικών συμπαραγωγών με εξαγωγικό προσανατολισμό, σημειώνοντας ότι «όταν δημιουργηθεί η κατάλληλη εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανική βάση, μπορούμε να απευθυνθούμε μαζί και σε άλλες αγορές».Στο ίδιο πλαίσιο, ο διευθύνων σύμβουλος της KNDS,ανέδειξε τη συνεργασία ως βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, τονίζοντας ότι τα σύγχρονα προγράμματα δεν περιορίζονται σε προμήθειες, αλλά στηρίζονται σε μεταφορά τεχνολογίας και ανάπτυξη παραγωγής σε περισσότερες χώρες. Όπως σημείωσε, τέτοια σχήματα δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και ταχύτητα υλοποίησης, στοιχεία κρίσιμα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών πιέσεων.Η συζήτηση, ωστόσο, δεν έμεινε μόνο στα επιμέρους προγράμματα, αλλά άνοιξε και στο ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, με τον Ευάγγελο Μυτιληναίο να θέτει ευθέως το ζήτημα της αλλαγής του μοντέλου ασφάλειας στην Ευρώπη.«Η άμυνα είναι άμεσο αποτέλεσμα της πολιτικής κατάστασης και όχι το αντίστροφο», σημείωσε, συνδέοντας τη βιομηχανική συνεργασία με τη στρατηγική σχέση Ελλάδας–Γαλλίας, η οποία, όπως είπε, έχει χτιστεί διαχρονικά.Προχώρησε όμως ένα βήμα παραπέρα, επισημαίνοντας ότι το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Ευρώπη αλλάζει ριζικά: «Τοόπως το ξέραμε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν τον κύριο όγκο εξοπλισμού και υποστήριξης, αλλάζει και δεν πρόκειται να επιστρέψει στην προηγούμενη μορφή του», ανέφερε, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα όπου οι ευρωπαϊκές χώρες καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο.Σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε ότι οι διμερείς συνεργασίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία: «Οι συνεργασίες μεταξύ χωρών, όπως αυτή της Ελλάδας και της Γαλλίας, είναι ίσως το μοντέλο της επόμενης ημέρας», σημείωσε, υποδεικνύοντας ότι τέτοιες συμπράξεις μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνας για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ικανότητας.Κοινός παρονομαστής όλων των παρεμβάσεων ήταν ότι η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κρίσιμο bottleneck:Ο κ. Χατζημηνάς το έθεσε ευθέως, σημειώνοντας ότι μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες αναζητούν πλέον αξιόπιστους εταίρους για να «τρέξουν» την παραγωγή: «Υπάρχει πρόβλημα capacity και γι’ αυτό οι ευρωπαϊκοί όμιλοι στρέφονται σε συνεργασίες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλής και αποτελεσματικός κόμβος παραγωγής και υπεργολαβίας.Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Μυτιληναίος περιέγραψε το συμπληρωματικό μοντέλο που διαμορφώνεται: «Οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν την πιο προηγμένη τεχνολογία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, ενώ εμείς μπορούμε να προσφέρουμε παραγωγική ικανότητα, συνέπεια και ποιότητα», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη λογική του “win–win”.Την εικόνα συμπλήρωσε ο κ. Groult, ο οποίος ανέφερε ότι η ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό υπερβαίνει πλέον την παραγωγική δυνατότητα της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά αναγκαία τη δημιουργία ισχυρών βιομηχανικών συνεργασιών και ευρύτερων εφοδιαστικών αλυσίδων. «Η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγική ικανότητα και αυτό απαιτεί συνεργασία και ενίσχυση της αλυσίδας παραγωγής», τόνισε.Παράλληλα, το πάνελ ανέδειξε τη ριζική αλλαγή που συντελείται στη φύση της άμυνας, με αιχμή τις νέες τεχνολογίες και την ταχύτητα προσαρμογής. Ο κ. Pommellet περιέγραψε ένα διπλό μοντέλο λειτουργίας για την αμυντική βιομηχανία: από τη μία τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, όπως φρεγάτες και υποβρύχια, που απαιτούν χρόνια σχεδιασμού και επενδύσεων, και από την άλλη η ανάγκη για άμεση προσαρμογή σε νέες απειλές, μέσω τεχνολογιών όπως drones, συστήματα μάχης, λογισμικό και τεχνητή νοημοσύνη.«Πρέπει ταυτόχρονα να δουλεύουμε σε δύο χρόνους», σημείωσε, εξηγώντας ότι η βιομηχανία καλείται να συνδυάσει βαριά βιομηχανία με γρήγορη καινοτομία, αξιοποιώντας συνεργασίες για να καλύψει και τα δύο πεδία.Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Groult τόνισε ότι οι εξελίξεις στο πεδίο της Ουκρανίας επιβάλλουν ριζική αλλαγή ρυθμού: «Η καινοτομία πλέον γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, άρα πρέπει να σχεδιάζουμε και να παράγουμε πολύ πιο γρήγορα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μεταξύ εταιρειών και χωρών είναι προϋπόθεση για αυτή την επιτάχυνση.Από την πλευρά του, ο κ. Χατζημηνάς στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάδυση νέων μορφών απειλής, σημειώνοντας ότι η έμφαση μετατοπίζεται σε drones, anti-drones και πιο «ευέλικτα» συστήματα που αλλάζουν τον τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων. «Όλοι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η τεχνολογική προσαρμογή είναι πλέον συνεχής διαδικασία.