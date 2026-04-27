Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 25.4 - 26.4.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ
Τηλεόραση Τηλεθέαση θεαματικότητες

Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 25.4.2026 και Κυριακής 26.4.2026

* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 4,5 7,9
ANT1 7,6 7,6
ALPHA 10,5 11,6
STAR  8,3 6,6
MEGA 11,4 12,4
OPEN 3,7 6,5
ΕΡΤ1 2,3 4,3


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΪ 7 9,6
ANT1 13,3 13,1
ALPHA 8,8 10,9
STAR  8,9 8,2
MEGA 9,5 11,3
OPEN 3,2 4,9
ΕΡΤ1 3 4,7


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 11,1 17,9
OPEN Τώρα μαζί 8,4 12,2

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 6,8 12,3
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 14,7 18,2
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 10,8 16,7
ANT1 Σαββατοκύριακο παρέα 5,9 6,4
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,9 4,6
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 4 3,7

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 11,1 14
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 13,6 11
Alpha Καλύτερα δε γίνεται 13,2 15,7
ΣΚΑΪ Weekend live 3,1 5,9
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 5,9 5,9
ΟPEN Σαν Ψέμα 0,4 1,6
ΕΡΤ 1 Τα καλύτερά μας χρόνια 2 3,8

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA The Chase 9,6 10,9
OPEN Εικόνες 2,5 5,7
ΕΡΤ1 Eurovision GR 1,7 2,5
ALPHA  Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 9,7 9,7
STAR Lingo 12,4 12,6
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9,6 7,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA MEGA Γεγονότα 7,1 9,4
ΑΝΤ1 ANT1 news 6,6 6,3
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 2,9 8,8
ALPHA ALPHA Ειδήσεις 10 11,5
OPEN Open Ειδήσεις 3,2 7,5
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,3 2
STAR Ειδήσεις Star 10,1 9,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Πάμε μια βόλτα 5,3 8
MEGA Θέατρο 14,8 14,9
ΑΝΤ1 Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος 9 13
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Εξυπνάκιας 11 12
ALPHA Το σόι σου 13,4 12,3
ALPHA Ελληνική ταινία - Η Θεία από το Σικάγο 10,4 10,9
ALPHA Ελληνική ταινία - Ο Γλυκοψεύτης 7 6,4
ΣΚΑΪ Ελληνική ταινία - Σκληρός Άντρας 4,3 6,8
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Επικίνδυνες Παρέες 6,1 6,3
STAR Ξένη ταινία - Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης
 9,5 5,6
STAR Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 1ο 4,3 2,7
OPEN Just the two of us 5,2 9
ΕΡΤ1 Από ήλιο σε ήλιο 2,3 3,8
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία - Ο Καλός μας Άγγελος 
 1,8 3,4

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Καλημέρα 9,4 16,8
OPEN Τώρα μαζί 8 13,3
MEGA Mega Σαββατοκύριακο 8,1 14,9

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Χαμογέλα και πάλι 12,4 13,8
ΣΚΑΪ Οι Δεκατιανοί 8,8 13,6
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 12,8 18,3
ΑΝΤ1 Σαββατοκύριακο παρέα 6,1 4,7
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,5 5,1
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,5 4

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Εξελίξεις τώρα 9,5 13,5
ΣΚΑΪ Weekend Live 4,2 6,9
OPEN Chef στην κουζίνα σας 3,4 5,6
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 2,7 4,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kitchen Lab 7,1 16,4
MEGA The Chase 12,3 13,9
STAR Lingo 11,7 12,7
ΣΚΑΪ  Ελληνική ταινία 8,7 6
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 9,6 10,2
ΕΡΤ1  Eurovision Gr 1,4 1,9

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA MEGA Γεγονότα 18,2 15,9
Ant1 ANT1 news 7,1 10,9
ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ Ειδήσεις  5,7 11,2
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 7,4 10,5
OPEN Open News 7,4 9,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,8 4,4
STAR Star News 9,5 9,3

PRIME TIME


Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Survivor 9 12,2
ΣΚΑΪ Ξένη ταινία - Διπλή Παγίδα 6,3 9
OPEN Grande League 2,3 2,9
OPEN Ξένη ταινία -  9/11 6,2 4,4
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία - Γοργόνες και Μάγκες  5,5 8,8
ΕΡΤ 1 Το τελευταίο νησί 3,4 5
MEGA Συμπέθεροι από τα Τίρανα 7,3 8,8
MEGA Ελληνική ταινία - Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια 9,7 10,4
MEGA Ελληνική ταινία - Ο Μαγικός Καθρέπτης 7 7,4
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 10 13,5
ΑΝΤ1 Your Face Sounds Familiar 22,3 22,9
ΑΝΤ1 Ξένη ταινία - Οι Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις 9,1 14,6
ALPHA Ξένη ταινία - Max Payne 6,1 6,9
ALPHA Αυτοψία 2,5 3,4
STAR  1% Club 10 10,2
STAR Ξένη ταινία - Γάμος αλά Ελληνικά 2  7,3 7,7
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network