Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 25.4 - 26.4.2026: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 25.4.2026 και Κυριακής 26.4.2026
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|4,5
|7,9
|ANT1
|7,6
|7,6
|ALPHA
|10,5
|11,6
|STAR
|8,3
|6,6
|MEGA
|11,4
|12,4
|OPEN
|3,7
|6,5
|ΕΡΤ1
|2,3
|4,3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΪ
|7
|9,6
|ANT1
|13,3
|13,1
|ALPHA
|8,8
|10,9
|STAR
|8,9
|8,2
|MEGA
|9,5
|11,3
|OPEN
|3,2
|4,9
|ΕΡΤ1
|3
|4,7
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|11,1
|17,9
|OPEN
|Τώρα μαζί
|8,4
|12,2
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|6,8
|12,3
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|14,7
|18,2
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|10,8
|16,7
|ANT1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|5,9
|6,4
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,9
|4,6
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|4
|3,7
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|11,1
|14
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|13,6
|11
|Alpha
|Καλύτερα δε γίνεται
|13,2
|15,7
|ΣΚΑΪ
|Weekend live
|3,1
|5,9
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|5,9
|5,9
|ΟPEN
|Σαν Ψέμα
|0,4
|1,6
|ΕΡΤ 1
|Τα καλύτερά μας χρόνια
|2
|3,8
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|The Chase
|9,6
|10,9
|OPEN
|Εικόνες
|2,5
|5,7
|ΕΡΤ1
|Eurovision GR
|1,7
|2,5
|ALPHA
|Μην αρχίζεις τη μουρμούρα
|9,7
|9,7
|STAR
|Lingo
|12,4
|12,6
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|9,6
|7,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|7,1
|9,4
|ΑΝΤ1
|ANT1 news
|6,6
|6,3
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|2,9
|8,8
|ALPHA
|ALPHA Ειδήσεις
|10
|11,5
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|3,2
|7,5
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,3
|2
|STAR
|Ειδήσεις Star
|10,1
|9,4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Πάμε μια βόλτα
|5,3
|8
|MEGA
|Θέατρο
|14,8
|14,9
|ΑΝΤ1
|Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος
|9
|13
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία - Ο Εξυπνάκιας
|11
|12
|ALPHA
|Το σόι σου
|13,4
|12,3
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Η Θεία από το Σικάγο
|10,4
|10,9
|ALPHA
|Ελληνική ταινία - Ο Γλυκοψεύτης
|7
|6,4
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία - Σκληρός Άντρας
|4,3
|6,8
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Επικίνδυνες Παρέες
|6,1
|6,3
|STAR
|Ξένη ταινία - Οι Πιγκουίνοι της Μαδαγασκάρης
|9,5
|5,6
|STAR
|Ξένη ταινία - Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου: Μέρος 1ο
|4,3
|2,7
|OPEN
|Just the two of us
|5,2
|9
|ΕΡΤ1
|Από ήλιο σε ήλιο
|2,3
|3,8
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία - Ο Καλός μας Άγγελος
|1,8
|3,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Καλημέρα
|9,4
|16,8
|OPEN
|Τώρα μαζί
|8
|13,3
|MEGA
|Mega Σαββατοκύριακο
|8,1
|14,9
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Χαμογέλα και πάλι
|12,4
|13,8
|ΣΚΑΪ
|Οι Δεκατιανοί
|8,8
|13,6
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|12,8
|18,3
|ΑΝΤ1
|Σαββατοκύριακο παρέα
|6,1
|4,7
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,5
|5,1
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,5
|4
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Εξελίξεις τώρα
|9,5
|13,5
|ΣΚΑΪ
|Weekend Live
|4,2
|6,9
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|3,4
|5,6
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|2,7
|4,9
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|,
|,
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kitchen Lab
|7,1
|16,4
|MEGA
|The Chase
|12,3
|13,9
|STAR
|Lingo
|11,7
|12,7
|ΣΚΑΪ
|Ελληνική ταινία
|8,7
|6
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|9,6
|10,2
|ΕΡΤ1
|Eurovision Gr
|1,4
|1,9
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|18,2
|15,9
|Ant1
|ANT1 news
|7,1
|10,9
|ΣΚΑΪ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|5,7
|11,2
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|7,4
|10,5
|OPEN
|Open News
|7,4
|9,4
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,8
|4,4
|STAR
|Star News
|9,5
|9,3
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Survivor
|9
|12,2
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία - Διπλή Παγίδα
|6,3
|9
|OPEN
|Grande League
|2,3
|2,9
|OPEN
|Ξένη ταινία - 9/11
|6,2
|4,4
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία - Γοργόνες και Μάγκες
|5,5
|8,8
|ΕΡΤ 1
|Το τελευταίο νησί
|3,4
|5
|MEGA
|Συμπέθεροι από τα Τίρανα
|7,3
|8,8
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Η Κόρη μου η Σοσιαλίστρια
|9,7
|10,4
|MEGA
|Ελληνική ταινία - Ο Μαγικός Καθρέπτης
|7
|7,4
|ΑΝΤ1
|Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|10
|13,5
|ΑΝΤ1
|Your Face Sounds Familiar
|22,3
|22,9
|ΑΝΤ1
|Ξένη ταινία - Οι Πενήντα πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις
|9,1
|14,6
|ALPHA
|Ξένη ταινία - Max Payne
|6,1
|6,9
|ALPHA
|Αυτοψία
|2,5
|3,4
|STAR
|1% Club
|10
|10,2
|STAR
|Ξένη ταινία - Γάμος αλά Ελληνικά 2
|7,3
|7,7
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
