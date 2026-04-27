Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου στην Κηφισιά
Ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό στα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου στην Κηφισιά
Εξέχουσες προσωπικότητες από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και θεσμικό χώρο, καθώς και πρέσβεις, παραβρέθηκαν στην τελετή
Ο δήμος Κηφισιάς αποτελεί την έδρα του νέου Επίτιμου Προξενείου του Πριγκιπάτου του Μονακό, τα επίσημα εγκαίνια του οποίου έγιναν παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό, την Τρίτη 21 Απριλίου στην πλατεία Κεφαλαρίου.
Τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου σηματοδοτήθηκαν από την από κοινού κοπή της κορδέλας από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, τον Επίτιμο Πρόξενο, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, καθώς και από τη φύτευση ελιάς στην είσοδο του Προξενείου, ως διαχρονικού συμβόλου ειρήνης, σταθερότητας και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ. Κύριλλο, με την ακολουθία του, παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄. Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κηφισιάς, η οποία ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους του Πριγκιπάτου του Μονακό και της Ελλάδας.
Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Μονακό και στον ρόλο του Επίτιμου Προξενείου ως διαύλου θεσμικής συνεργασίας.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Photo Credits: Panoulis
Τα εγκαίνια του Επίτιμου Προξενείου σηματοδοτήθηκαν από την από κοινού κοπή της κορδέλας από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, τον Επίτιμο Πρόξενο, Δρ. Βασίλη Γ. Αποστολόπουλο και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά, καθώς και από τη φύτευση ελιάς στην είσοδο του Προξενείου, ως διαχρονικού συμβόλου ειρήνης, σταθερότητας και γόνιμης συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος, κ. Κύριλλο, με την ακολουθία του, παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμου Β΄. Την τελετή πλαισίωσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κηφισιάς, η οποία ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους του Πριγκιπάτου του Μονακό και της Ελλάδας.
Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης, χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας και Μονακό και στον ρόλο του Επίτιμου Προξενείου ως διαύλου θεσμικής συνεργασίας.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Photo Credits: Panoulis
