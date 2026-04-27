Η Κατερίνα Δαλάκα υποβλήθηκε σε επέμβαση στον μηνίσκο, η ανάρτηση μετά το εξιτήριο
Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις για να επιστρέψεις πιο δυνατή, έγραψε η αθλήτρια
Τον λόγο που χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο εξήγησε η Κατερίνα Δαλάκα. Την Παρασκευή 24 Απριλίου, η αθλήτρια είχε κάνει γνωστό μέσα από τα social media ότι νοσηλευόταν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της Θεσσαλονίκης.
Με νέα ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, η Κατερίνα Δαλάκα εξήγησε, αφού πήρε εξιτήριο, ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον μηνίσκο που, όπως ανέφερε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Παράλληλα, ευχαρίστησε τόσο τον θεράποντα ιατρό της όσο και τον κόσμο για τα μηνύματα που της έστειλε.
Μεταξύ άλλων έγραψε: «Μερικές φορές το σώμα σου σε αναγκάζει να σταματήσεις για να επιστρέψεις πιο δυνατή. Η συρραφή έσω μηνίσκου πήγε εξαιρετικά και νιώθω ήδη ευγνωμοσύνη για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ευχαριστώ όλους εσάς για τα μηνύματα και τις ευχές σας… τα διάβασα όλα και μου δώσατε απίστευτη δύναμη».
Δείτε την ανάρτηση
