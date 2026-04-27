Ζημιές στο πλοίο «Νήσος Σάμος» από το τσιγάρο που άναψε Ρομά με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα πυρόσβεσης, δείτε βίντεο

Αναστάτωση σε δρομολόγιο προς το Βόρειο Αιγαίο όταν Ρομά άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο – Χωρίς τραυματισμούς, εξετάζονται ευθύνες





Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στο επιβατηγό πλοίο «Νήσος Σάμος» κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, προκαλώντας την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα πανικό και υλικές ζημιές.Το συμβάν σημειώθηκε εν πλω, όταν ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο του πλοίου, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας.Ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης και να εκτοξευτούν μεγάλες ποσότητες νερού στους χώρους του πλοίου.Η αιφνίδια ενεργοποίηση του συστήματος προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, ενώ το πλήρωμα επενέβη άμεσα για την αποκατάσταση της τάξης και τον έλεγχο της κατάστασης.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου.Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με πηγές το σύστημα λειτούργησε κανονικά, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση ήταν αποτέλεσμα παραβίασης των κανονισμών από επιβάτες.

Εξετάζονται ευθύνες Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.



Όπως διευκρινίζεται, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς το σύστημα ενεργοποιήθηκε προληπτικά λόγω καπνού, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.



Αυξημένη κίνηση λόγω του πανηγυριού του Ταξιάρχη Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, καθώς κάθε χρόνο, με αφορμή τη γιορτή του Ταξιάρχη στη Μυτιλήνη, χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν από και προς το νησί.



Ιδιαίτερα, πολλοί Ρομά επισκέπτονται τον Ναό του Ταξιάρχη, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα δρομολόγια της περιόδου.



Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι ότι την Κυριακή αναχώρησαν περίπου 1.900 προσκυνητές από τη Μυτιλήνη στις 18:00, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στο μεγάλο πανηγύρι.