ΚΤΕΛ προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες στο Αγρίνιο, «αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο οδηγός», καταγγέλλει μητέρα επιβάτιδος
Τροχαίο ατύχημα ΚΤΕΛ Αγρίνιο

Το ΚΤΕΛ εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Κέρκυρα με περίπου 40 επιβάτες - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (26/4), όταν ένα ΚΤΕΛ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Κέρκυρα με περίπου 40 επιβάτες, εξετράπη της πορείας του λίγο πριν την Αμφιλοχία, κοντά στο Αγρίνιο και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το corfutvnews.gr, δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς, ενώ σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Τόσο οι επιβάτες όσο και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους.

Λίγο αργότερα, άλλο λεωφορείο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τους επιβάτες, προκειμένου να τους μεταφέρει με ασφάλεια στον τελικό προορισμό τους.

Σύμφωνα με καταγγελία μητέρας φοιτήτριας, η οποία επέβαινε στο συγκεκριμένο ΚΤΕΛ, ο οδηγός φέρεται να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αγρινίου διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου.
Best of Network

Δείτε Επίσης