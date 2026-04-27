Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τραπεζούντα, Τούρκος βγήκε νοκ άουτ από Ρώσο και ακολούθησε συμπλοκή στο ρινγκ
Τραπεζούντα Τουρκία Ρωσία Πυγμαχία

Ο Σεργκέι Γκορόκοφ πανηγύριζε πολύ έντονα και όταν ο προπονητής του πλησίασε την γωνία του Τούρκου, η σπίθα έγινε... πυρκαγιά - Μπήκαν θεατές στο ρινγκ και εκτόξευαν καρέκλες

Ο αγώνας πυγμαχίας μεταξύ ενός Τούρκου και ενός Ρώσου πυγμάχου στη βορειοανατολική Τουρκία εξελίχθηκε σε μαζική συμπλοκή, αφού οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στο τέλος ενός γύρου, αναγκάζοντας τους διαιτητές να διακόψουν τον αγώνα στη μέση.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Αθλητικό Κέντρο Besirli στην πόλη της Τραπεζούντας, όπου ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν αντιμετώπισε τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφ για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή UBO, έναν τίτλο που απονέμεται από την Universal Boxing Organization.


Σύμφωνα με αναφορές, οι εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου. Ο Ρώσος φαίνεται πως έχει βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του, ο οποίος παίζει... εντός έδρας. Όσο ο Καλκάν λαμβάνει την περίθαλψη του διαιτητή, ο Γκορόκοφ πανηγυρίζει πολύ έντονα και όταν ο προπονητή του Ρώσου πλησιάζει την γωνία του Τούρκου, η σπίθα γίνεται... πυρκαγιά. 


Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η ατμόσφαιρα μέσα στο ρινγκ έγινε εχθρική και επεκτάθηκε πέρα από τα σχοινιά.

Αυτό που ξεκίνησε ως λεκτική αντιπαράθεση σύντομα μετατράπηκε σε σωματική, εμπλέκοντας πολλά άτομα και από τις δύο ομάδες καθώς και από το περιβάλλον του ρινγκ.

Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, δεκάδες άτομα μπήκαν στο ρινγκ, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια χαοτική συμπλοκή. Βίντεο που αναρτήθηκαν από την συμπλοκή έδειχναν πλαστικές καρέκλες να ίπτανται, καθώς και γροθιές και κλωτσιές να ανταλλάσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δυσκολεύτηκε να περιορίσει την ταχέως αυξανόμενη αντιπαράθεση. Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του χώρου καλούσαν σε ηρεμία, αν και η αναταραχή συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα πριν αποκατασταθεί εν μέρει ο έλεγχος.


Η έκταση της αναταραχής ανάγκασε τους υπεύθυνους να διακόψουν τον αγώνα πριν από τη λήξη του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, δείχνοντας την έκταση της αναταραχής μέσα στον χώρο.


Ο Τούρκος αθλητής δήλωσε από τη μεριά του: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»
