Χάος σε αγώνα πυγμαχίας στην Τραπεζούντα, Τούρκος βγήκε νοκ άουτ από Ρώσο και ακολούθησε συμπλοκή στο ρινγκ
Ο Σεργκέι Γκορόκοφ πανηγύριζε πολύ έντονα και όταν ο προπονητής του πλησίασε την γωνία του Τούρκου, η σπίθα έγινε... πυρκαγιά - Μπήκαν θεατές στο ρινγκ και εκτόξευαν καρέκλες
Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Αθλητικό Κέντρο Besirli στην πόλη της Τραπεζούντας, όπου ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν αντιμετώπισε τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφ για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή UBO, έναν τίτλο που απονέμεται από την Universal Boxing Organization.
Trabzon'daki olaylı boks maçı dünya gündeminde!— Çetin AYDIN (@cacetinaydin) April 26, 2026
Trabzon’da, Rus boksör Sergei Gorokhov'un, 'Türk Tankı' lakaplı milli boksör Emirhan Kalkan’ı yenmesinin ardından ringte yaşananlar dünya çapında gündem oldu!
Her iki boksör UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkmıştı.… pic.twitter.com/APJ0GV7Kkh
Σύμφωνα με αναφορές, οι εντάσεις άρχισαν να κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια του τρίτου γύρου. Ο Ρώσος φαίνεται πως έχει βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του, ο οποίος παίζει... εντός έδρας. Όσο ο Καλκάν λαμβάνει την περίθαλψη του διαιτητή, ο Γκορόκοφ πανηγυρίζει πολύ έντονα και όταν ο προπονητή του Ρώσου πλησιάζει την γωνία του Τούρκου, η σπίθα γίνεται... πυρκαγιά.
Trabzon’daki UBO Dünya Şampiyonluk maçında gerginlik çıktı. Emirhan Kalkan–Sergei Gorokhov karşılaşmasının ardından seyirciler ringe girdi, kavga büyüdü. Sandalyeler havada uçuştu, tekme ve yumruklar cep telefonu kameralarına yansıdı.https://t.co/1ahh36rKRl— Karar Haber (@KararHaber) April 26, 2026
Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, καθώς η ατμόσφαιρα μέσα στο ρινγκ έγινε εχθρική και επεκτάθηκε πέρα από τα σχοινιά.
Αυτό που ξεκίνησε ως λεκτική αντιπαράθεση σύντομα μετατράπηκε σε σωματική, εμπλέκοντας πολλά άτομα και από τις δύο ομάδες καθώς και από το περιβάλλον του ρινγκ.
Καθώς η κατάσταση κλιμακωνόταν, δεκάδες άτομα μπήκαν στο ρινγκ, μετατρέποντας τη σκηνή σε μια χαοτική συμπλοκή. Βίντεο που αναρτήθηκαν από την συμπλοκή έδειχναν πλαστικές καρέκλες να ίπτανται, καθώς και γροθιές και κλωτσιές να ανταλλάσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων.
Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δυσκολεύτηκε να περιορίσει την ταχέως αυξανόμενη αντιπαράθεση. Ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα του χώρου καλούσαν σε ηρεμία, αν και η αναταραχή συνεχίστηκε για κάποιο διάστημα πριν αποκατασταθεί εν μέρει ο έλεγχος.
• Trabzon’da 25 Nisan 2026’da Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen profesyonel boks maçında Türk boksör Emirhan Kalkan, Rus rakibi Sergei Gorokhov’a yenildi; galibiyet sonrası yerel seyirciler ringe hücum ederek arbede çıkardı. pic.twitter.com/n4eLgtsiLp— Velox (@VeloxNews0) April 25, 2026
Η έκταση της αναταραχής ανάγκασε τους υπεύθυνους να διακόψουν τον αγώνα πριν από τη λήξη του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, δείχνοντας την έκταση της αναταραχής μέσα στον χώρο.
Trabzon'da olaylı boks maçı: Onlarca kişi ringe atlayıp yumruklaştı— Rudaw Türkçe (@RudawTurkce) April 26, 2026
Trabzon'da Türk boksör Emirhan Kalkan'ın UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için Rus rakibi Sergei Gorokhov ile çıktığı maçın 3. raundunda ortalık karıştı.
Ringe çıkan onlarca kişi birbirine girdi, maç yarıda kaldı. pic.twitter.com/A6iGvTTSll
Ο Τούρκος αθλητής δήλωσε από τη μεριά του: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»
Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda düzenlenen, UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkan hafif siklet milli boksör Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov’un mücadelesinden çok, sporun ruhuna gölge düşüren şiddet olaylarıyla hafızalara kazındı.— Günebakış Trabzon (@gazetegunebakis) April 26, 2026
Karşılaşmanın 3. raundunda… pic.twitter.com/7SQoDuCx5W
Trabzon’da bir boks maçında seyirciler ringe atlayıp Rus boksöre saldırdı.— 🎙️ Muhbir (@ajansmuhbir1923) April 26, 2026
Beşirli’de düzenlenen boks müsabakasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus boksör Sergei Gorokhov karşı karşıya geldi.
Müsabaka sırasında iki sporcu arasında gerilim yaşandı. Ancak köşelerine… pic.twitter.com/nQpfN9AReA
