Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ως Παγκόσμια Κληρονομιά συζητήθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Διεθνείς επιστήμονες και εκπαιδευτικοί συζήτησαν στους Δελφούς τη διδασκαλία και την εξέλιξη των Κλασικών Σπουδών, με έμφαση σε βιωματικές μεθόδους και τη σύνδεση με τη σύγχρονη εκπαίδευση
Η διεθνής συνάντηση Delphi Classics – Classics in Praxis, πρωτοβουλία της Ελληνικής Αγωγής με την υποστήριξη της PeopleCert, με επίκεντρο τον ρόλο της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου στους Δελφούς, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum.
Η συζήτηση, την οποία συντόνισε η Ευγενία Μανωλίδου, Διευθύντρια της Σχολής Αρχαίων Ελληνικών «Ελληνική Αγωγή», ανέδειξε τη διαχρονική δυναμική της ελληνικής γλώσσας ως εργαλείου σκέψης, αλλά και ως πεδίου καινοτομίας στη σύγχρονη
παιδαγωγική πρακτική.
Στη συζήτηση συμμετείχαν διακεκριμένοι διεθνείς επιστήμονες και εκπαιδευτικοί:
– Eleanor Dickey, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Reading, Fellow of British Academy, Member of the Academia Europaea, επίτιμη πρόεδρος της Classical Association, η οποία παρουσίασε τεκμήρια για τον βιωματικό τρόπο με τον οποίο η ελληνική διδασκόταν ως
ζωντανή γλώσσα ήδη από την αρχαιότητα.
– Han Lamers, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Όσλο και διευθυντής του Νορβηγικού Ινστιτούτου της Ρώμης, ο οποίος ανέλυσε τον ρόλο της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής διανόησης από την Αναγέννηση έως σήμερα και παρουσίασε παροιμίες του 16ου αιώνα, που ακόμη χρησιμοποιούνται στον σύγχρονο λόγο.
– Evelien Bracke, επίκουρη καθηγήτρια στο University College Dublin, που ανέδειξε τη σημασία των κλασικών σπουδών στη σύγχρονη εκπαίδευση
– Helena Walters, δασκάλα Αρχαίων Ελληνικών στο Haileybury College, η οποία παρουσίασε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών
– Βύρων Νικολαΐδης, ιδρυτής και CEO της PeopleCert, που υποστήριξε τη σύνδεση των Κλασικών Σπουδών με σύγχρονες δεξιότητες και πιστοποιήσεις
Η συζήτηση ανέδειξε μια σαφή τάση επαναπροσέγγισης της Αρχαίας Ελληνικής ως ζωντανής γλώσσας με άμεση εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιωματικές και επικοινωνιακές μεθόδους διδασκαλίας, οι
οποίες επαναφέρουν τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον: τον λόγο, τη σκέψη και την πράξη.
Η πρωτοβουλία Classics in Praxis εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των Κλασικών Σπουδών και αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας ως ενεργού εργαλείου διαμόρφωσης της σύγχρονης σκέψης.
Η ισχυρή ανταπόκριση του κοινού και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον διεθνή επιστημονικό και εκπαιδευτικό διάλογο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα