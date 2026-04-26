Η Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ως Παγκόσμια Κληρονομιά συζητήθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Evelien Bracke (University of Dublin), Helena Walters (Haileybury College ) – Ευγενία Μανωλίδου

Η συζήτηση ανέδειξε μια σαφή τάση επαναπροσέγγισης της Αρχαίας Ελληνικής ως ζωντανής γλώσσας με άμεση εφαρμογή στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις βιωματικές και επικοινωνιακές μεθόδους διδασκαλίας, οιοποίες επαναφέρουν τη γλώσσα στο φυσικό της περιβάλλον: τον λόγο, τη σκέψη και την πράξη.Η πρωτοβουλία Classics in Praxis εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια διεθνούς διαλόγου για το μέλλον των Κλασικών Σπουδών και αναδεικνύει τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας ως ενεργού εργαλείου διαμόρφωσης της σύγχρονης σκέψης.Η ισχυρή ανταπόκριση του κοινού και το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική γλώσσα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς στον διεθνή επιστημονικό και εκπαιδευτικό διάλογο.