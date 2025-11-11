O Σπύρος Μαρτίκας βρίσκεται σε νέα σχέση: Γνωριστήκαμε τυχαία, είπε για τη σύντροφό του
O Σπύρος Μαρτίκας βρίσκεται σε νέα σχέση: Γνωριστήκαμε τυχαία, είπε για τη σύντροφό του
Η πρώην μου είναι η μεγαλύτερή μου φαν, δήλωσε ο πρώην παίκτης του «Survivor» για τη Βρισηίδα Ανδριότου
Σε νέα σχέση βρίσκεται ο Σπύρος Μαρτίκας μετά τον χωρισμό του από τη Βρισηίδα Ανδριώτου, αποκαλύπτοντας πως με τη σύντροφό του γνωρίστηκαν τυχαία, μέσα από κοινή παρέα.
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» κοινοποίησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαινόταν να κάνει γυμναστική με τη σύντροφό του και έπειτα, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, μίλησε για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Όπως ανέφερε, η νέα σύντροφός του είναι αθλήτρια: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τις σχέσεις με την πρώην του, Βρισηίδα Ανδριώτου, είπε: «Η πρώην μου είναι η μεγαλύτερή μου φαν. Μιλάμε τη Βρισηίδα, μια χαρά τα λέμε».
Στο βίντεο που κοινοποίησε ο Σπύρος Μαρτίκας στα social media, φαίνεται να γυμνάζεται μαζί με τη σύντροφό του και παράλληλα έγραψε για τη σχέση τους, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του: «Στη ζωή, όπως και στον αθλητισμό, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίζει όταν φτάνεις σε νέα ύψη. Ευτυχώς, έχω τον καλύτερο σύντροφο στο πλευρό μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε φωτογραφίες της νέας συντρόφου του
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» κοινοποίησε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο φαινόταν να κάνει γυμναστική με τη σύντροφό του και έπειτα, μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης, μίλησε για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή.
Όπως ανέφερε, η νέα σύντροφός του είναι αθλήτρια: «Η σύντροφός μου είναι αθλήτρια, κάνει ενόργανη γυμναστική και είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Με τη σύντροφό μου γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν σε κοινή παρέα. Το θέμα είναι ότι με την υπομονή που έχει κάποιος μπορεί να του έχει έρθει κάτι όμορφο. Ο έρωτας καλλιεργείται. Η διαφορά ηλικίας είναι απλά ένας αριθμός στη σχέση μου. Όλα τα άλλα έχουν μεγαλύτερη αξία. Όσο αντέχω, θα το παλεύω».
Δείτε το βίντεο
Στο βίντεο που κοινοποίησε ο Σπύρος Μαρτίκας στα social media, φαίνεται να γυμνάζεται μαζί με τη σύντροφό του και παράλληλα έγραψε για τη σχέση τους, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του: «Στη ζωή, όπως και στον αθλητισμό, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίζει όταν φτάνεις σε νέα ύψη. Ευτυχώς, έχω τον καλύτερο σύντροφο στο πλευρό μου».
Δείτε το βίντεο
Δείτε φωτογραφίες της νέας συντρόφου του
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ο Θεοδόσιος Τάσιος στον Δανίκα: «Δεν φοβάμαι το AI, αρκεί να το... ταΐσουμε σωστά»
Βουτηγμένος στην παρανομία ο παλαιοημερολογίτης YouTuber: Συμμετείχε και σε διακίνηση παράνομων μεταναστών
Άγρια δολοφονία στη μέση του δρόμου στη Γουατεμάλα: Εκτελεστές ντυμένοι ως εργάτες σκότωσαν 52χρονο εργολάβο - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα