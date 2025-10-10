Μαρτίκας για Ανδριώτου: Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις
Είμαστε κάτι περισσότερο από φίλοι, τη νιώθω οικογένειά μου, δήλωσε ο πρώην παίκτης του «Survivor» για την πρώην σύντροφό του
Λίγο μετά την ανακοίνωση της Βρισηίδας Ανδριώτου, πως χώρισε με τον σύντροφό της, ο Σπύρος Μαρτίκας σχολίασε πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις, ενώ φάνηκε να μην αποκλείει το ενδεχόμενο μίας επανασύνδεσης.
Ο πρώην παίκτης του «Survivor» μίλησε στην κάμερα του «Breakfast@Star» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Σχολιάζοντας πως η πρώην σύντροφός του είναι και πάλι ελεύθερη, είπε: «Δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Πάντα μπορούν να συμβούν τα πάντα και να έρθεις αντιμέτωπος με ανατροπές. Η μοναξιά δεν είναι ωραία. Θες τις παρέες σου, τις φιλίες σου, τις σχέσεις σου».
Στη συνέχεια, ο φαρμακοποιός περιέγραψε πώς είναι οι σχέσεις του σήμερα με τη Βρισηίδα Ανδριώτου μετά τον χωρισμό τους, τονίζοντας ότι τη θεωρεί κάτι παραπάνω από φίλη του: «Οι σχέσεις μου με τη Βρισηίδα είναι πολύ καλές, φιλικές. Τη στηρίζω, είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον. Είμαστε περισσότερο από φίλοι, τη νιώθω οικογένειά μου. Είναι πολύ καλά στη ζωή της, πρωταγωνιστεί σε παράσταση, της ταιριάζει ο ρόλος και πιστεύω θα έχει μεγάλη επιτυχία φέτος. Της είπα “άντε και στο Χόλιγουντ”. Το σκυλί μας είναι παιδί χωρισμένων γονιών, τη λατρεύουμε και οι δύο».
«Είμαι καλά. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν έχω σχέση. Είμαι απλά καλά. Είχα σχέση αλλά, είχαμε άλλα θέλω και τώρα είμαι καλά μόνη μου, είμαι ελεύθερη», δήλωσε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο «Happy Day».
Οι δηλώσεις της Βρισηίδας Ανδριώτου για τον χωρισμό τηςΗ πρώην παίκτρια του «Survivor» αποκάλυψε πριν από περίπου έναν μήνα πως έχει χωρίσει από τον σύντροφό της, με τον οποίο ήταν μαζί μετά τον Σπύρο Μαρτίκα, εξηγώντας ότι είχαν διαφορετικά «θέλω».
