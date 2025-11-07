Σκιαδαρέσης για την εμφάνισή του στο «Σόι σου»: Είναι μία ευχάριστη αλλαγή, είμαι συνεχώς ανάμεσα σε δράματα και φόνους
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο ηθοποιός
Ως μια ευχάριστη αλλαγή είδε ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης τη συμμετοχή του στη σειρά «Το Σόι σου». Το σίριαλ επέστρεψε μετά από έξι χρόνια απουσίας από τη μικρή οθόνη με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να συναντώνται ξανά.
Σε ένα από τα επεισόδια του νέου κύκλου κάνει την εμφάνισή του και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης που θα υποδυθεί έναν άντρα που είχε υπηρετήσει στον στρατό μαζί με τον Βαγγέλη Χαμπέα και τώρα επιστρέφει στη ζωή του για να αγοράσει τα μαγαζιά του.
Ο ηθοποιός εξήγησε ότι πρόκειται για μια τηλεοπτική δουλειά που διαφέρει από εκείνες που συνήθως που κάνει. Όπως είπε, στις σειρές στις οποίες πρωταγωνιστεί κυριαρχούν τα δράματα και οι φόνοι, ενώ έδωσε και κάποιες λεπτομέρειες για τον ρόλο που θα ενσαρκώσει.
«Είναι μία ευχάριστη αλλαγή. Είμαι συνεχώς ανάμεσα σε δράματα και φόνους. Μία μέρα είπαμε να ξεδώσουμε λιγάκι, να κάνουμε μια αλλαγή. Με τον Χαμπέα ήμασταν μαζί φαντάροι και τώρα είμαι συνάδελφός του, είμαι και εγώ χασάπης. Ήρθα εδώ να βάλω πειρασμούς και δαιμόνια γιατί θέλω να αγοράσω τα μαγαζιά του», είπε στην εκπομπή «Happy Day», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.
