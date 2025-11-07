Ο Γκλεν Πάουελ μοιράστηκε τις συμβουλές που του έδωσε ο Τομ Κρουζ για τις επικίνδυνες σκηνές στην ταινία «The Running Man»
Μου τηλεφώνησε για να μου δώσει τα φώτα του, ήταν ένα τηλεφώνημα που κράτησε δυόμισι ώρες, θυμήθηκε ο 37χρονος ηθοποιός
Τις συμβουλές που του έδωσε ο Τομ Κρουζ προκειμένου να εκτελέσει με επιτυχία τις επικίνδυνες σκηνές στη νέα του ταινία «The Running Man» μοιράστηκε ο Γκλεν Πάουελ. Ο 63χρονος σταρ του Χόλιγουντ πήρε πολύ νωρίς στην καριέρα του την απόφαση να πραγματοποιεί ριψοκίνδυνα γυρίσματα χωρίς κασκαντέρ και θέλησε να δώσει τα φώτα του στον συνάδελφό του.
Ο 37χρονος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στο The Graham Norton Show και αποκάλυψε ότι ο συμπρωταγωνιστής του στο «Top Gun: Maverick» τον συμβούλευσε πώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του.
«Έπρεπε να κατέβω με σχοινί οκτώ ορόφους ενός κτιρίου, με κρύο, σχεδόν γυμνός και φορώντας μια ζώνη ασφαλείας που με έσφιγγε — πιστέψτε με, τίποτα δεν έδειχνε καλό», θυμήθηκε ο Πάουελ. «Το τρελό που έμαθα μετά ήταν ότι υπήρχε ένας τύπος του οποίου η μόνη δουλειά ήταν να με εμποδίσει να κλοτσήσω ένα παράθυρο — πράγμα που σημαίνει ότι κοιτούσε από κάτω μου όλη νύχτα — αναρωτιόμουν τι έβλεπε, λήψη τη λήψη!», τόνισε.
Στη συνέχεια, ο Γκλεν Πάουελ ανέφερε ότι ο Τομ Κρουζ τον καθοδήγησε ώστε να διαχειριστεί τις σκηνές δράσης: «Ο Τομ μου τηλεφώνησε για να μου δώσει τα φώτα του και, ενώ νόμιζα ότι θα ήταν ένα τηλεφώνημα δέκα λεπτών, κράτησε δυόμισι ώρες — ουσιαστικά μου είπε πώς να μη σκοτωθώ».
«Μου έκανε επίσης μαθήματα σχετικά με το τρέξιμο. Μου είπε: “Πρέπει να τραβήξεις βίντεο τον εαυτό σου όταν τρέχεις, γιατί δεν δείχνεις τόσο κουλ όσο νομίζεις.” Είχε απόλυτο δίκιο!», πρόσθεσε ο Πάουελ.
Ο Κρουζ επαίνεσε τον Πάουελ για την ερμηνεία του στο «The Running Man» και έδειξε τη στήριξή του ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Instagram από πρόσφατη προβολή στην οποία έδωσε το «παρών». Ποζάροντας δίπλα στον Πάουελ και τα υπόλοιπα μέλη του καστ, τους Κόλμαν Ντομίνγκο, Λι Πέις και Εμίλια Τζόουνς, καθώς και τον σκηνοθέτη Έντγκαρ Ράιτ, ο σταρ του Χόλιγουντ έδειχνε ευδιάθετος κρατώντας ένα κουτί ποπ κορν μέσα στην αίθουσα.
«Άλλη μια υπέροχη βραδιά με φίλους στο σινεμά! Τα καταφέρατε περίφημα, συγχαρητήρια! Γέλασα, ήμουν καρφωμένος στην άκρη της καρέκλας μου και έφαγα πάρα πολύ ποπ κορν», είχε γράψει στη λεζάντα.
Στο The Graham Norton Show ο Πάουελ αποκάλυψε επίσης ότι πήρε την άδεια του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για να ξαναδημιουργήσει τον χαρακτήρα του Μπεν Ρίτσαρντς στην ταινία. Ο Σβαρτσενέγκερ είχε υποδυθεί τον ρόλο στην εκδοχή του 1987 του The Running Man.
«Δεν ήθελα να πατήσω πάνω στην κληρονομιά του χωρίς να μιλήσω μαζί του», εξήγησε ο Πάουελ. «Ήταν υπέροχος και μου έδωσε τις ευλογίες του. Δεν του λείπουν καθόλου οι ταινίες δράσης. Μου είπε: “Είναι ένας σκληρός τρόπος να πηγαίνεις στη δουλειά, εγώ προτιμούσα τα Kindergarten Cop και Twins», συμπλήρωσε.
Glen Powell Says Tom Cruise Spent Over 2 Hours Giving Him Advice for 'The Running Man': ‘Basically Told Me How Not to Die!’ https://t.co/lqQQW7HiMV— People (@people) November 7, 2025
