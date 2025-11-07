Η Σίσσυ Τουμάση εξήγησε γιατί αποκαλεί τον Αργύρη Παντάζαρα σύντροφο και όχι σύζυγο παρά το ότι έχουν παντρευτεί
Το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως τον Οκτώβριο του 2023
Τον λόγο που δεν αποκαλεί τον Αργύρη Πανταζάρα σύζυγο μετά τον γάμο τους, εξήγησε η Σίσσυ Τουμάση.
Το ζευγάρι ηθοποιών παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2023, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε η Σίσσυ Τουμάση την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» δήλωσε ότι παρά τον γάμο της με τον ηθοποιό, αισθάνεται καλύτερα να τον αποκαλεί σύντροφό της.
Όπως εξήγησε η ηθοποιός: «Είναι σύντροφός μου. Έχουμε παντρευτεί, αλλά επειδή αγαπώ την ελληνική γλώσσα προτιμώ να λέω “σύντροφός”. Ο “σύζυγος” εμπεριέχει τον “ζυγό”, στον οποίο δεν πιστεύω. Ο “σύντροφος” είναι αυτός με τον οποίο τρέφεσαι και μεγαλώνεις μαζί του».
Η Σίσσυ Τουμάση και ο Αργύρης Πανταζάρας γιόρτασαν την πρώτη επέτειο του γάμου τους στις 28 Οκτωβρίου του 2024 και μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς φίλους τους στο Instagram αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ξεχωριστή εκείνη ημέρα.
Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσαν φαίνεται η ηθοποιός με το νυφικό της και ο σύζυγός της με το κοστούμι του κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που έκαναν λίγο πριν παντρευτούν.
