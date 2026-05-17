Η Swatch έκλεισε καταστήματα λόγω του χάους που προκάλεσε το Royal Pop, με τεράστιες ουρές, χρήση δακρυγόνων και συμπλοκές
Δείτε βίντεο από την επεισοδιακή πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του ρολογιού που αποτελεί συνεργασία με τον πολυτελή οίκο Audemars Piguet - Σκηνές... πανικού, από την Ινδία μέχρι τη Νέα Υόρκη
Σύμφωνα με το BBC, η Swatch ανακοίνωσε εχθές ότι τα καταστήματα στο Λονδίνο, το Μπέρμιγχαμ, το Κάρντιφ, τη Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Σέφιλντ δεν θα ανοίξουν «λόγω ζητημάτων ασφαλείας για τους πελάτες και το προσωπικό». Στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, μάλιστα, ένας άνδρας συνελήφθη, ενώ η εταιρεία ζήτησε από το κοινό να μην συρρέει μαζικά στα καταστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων.
Swatch shuts Cardiff store after huge crowds queue overnight for new watch launch. Full story: https://t.co/ZoKuGl8tZs pic.twitter.com/Jz7fkbeAAt— Wales247.co.uk (@Wales247) May 16, 2026
Όπως εξηγεί το βρετανικό δίκτυο, η νέα συλλογή περιλάμβανε οκτώ μοντέλα, με τιμές από 335 λίρες, όμως τα ρολόγια έχουν ήδη εμφανιστεί προς μεταπώληση σε τιμές έως και 16.000 λίρες σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Στην ανακοίνωσή της, η Swatch τόνισε ότι η συλλογή θα παραμείνει διαθέσιμη για αρκετούς μήνες και ότι σε ορισμένες χώρες η πώληση μπορεί να διακοπεί εάν σχηματιστούν ουρές μεγαλύτερες των 50 ατόμων.
Οι σκηνές πανικού δεν περιορίστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γαλλία, οι αστυνομικές αρχές χρειάστηκε να κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν πλήθος 300 ατόμων έξω από κατάστημα κοντά στο Παρίσι.
Intrusions dans les halls d’immeubles, excréments, jets de projectiles : la collab Swatch x Audemars Piguet se transforme en un véritable chaos dans le 6e arrondissement de Paris.pic.twitter.com/Vt9pif2eJO— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 16, 2026
Στo Μιλάνο, προκλήθηκε συμπλοκή μπροστά από κατάστημα την ώρα της έναρξης λειτουργίας, σύμφωνα με τοπικά μέσα.
🔴🇮🇹⌚ À Milan, beaucoup d'agitation pour la vente Swatch x Audemars Piguet. https://t.co/QyvoWR6adM pic.twitter.com/Uexmh42gOV— Jon De Lorraine (@jon_delorraine) May 16, 2026
Στη Νέα Υόρκη, η ουρά έξω από το κατάστημα στην Times Square εξελίχθηκε σε «mosh pit», όπως περιέγραψε ο John McIntosh, 44 ετών, ο οποίος περίμενε από την Τετάρτη για να αποκτήσει το ρολόι. «Όποιος σπρώχνει πιο δυνατά και παρακάμπτει τους άλλους φτάνει μπροστά», είπε. Άλλοι αγοραστές κατέφυγαν στην αγορά με επιπλέον κόστος, πληρώνοντας ακόμη και 2.400 δολάρια, θεωρώντας το «ευκαιρία» συγκριτικά με άλλα ρολόγια Audemars Piguet.
Chaos erupted outside Swatch stores in NYC and across the globe as cut-throat resellers and watch enthusiasts impatiently waited for a new release. pic.twitter.com/rOhXolBLYn— New York Post (@nypost) May 16, 2026
Οι ενθουσιώδεις αγοραστές στήθηκαν στην ουρά για ώρες σε πολλές πόλεις, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρθηκαν περιστατικά αδιαθεσίας λόγω της πολύωρης αναμονής. Η εταιρεία ακύρωσε επίσης το λανσάρισμα στο Dubai Mall μετά από τεράστια προσέλευση.
Δείτε βίντεο από την «πρεμιέρα» του ρολογιού σε άλλες περιοχές του κόσμου:
🚨 AP x Swatch Royal Pop launch, with prices starting at ₹41,000, sparks chaos across India. pic.twitter.com/rH1Y9uWa5P— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 17, 2026
Hundreds of people in Thailand are trying to get into the Swatch shop to buy an Audemars Piguet x Swatch collab watch before they sell out— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2026
This is insanepic.twitter.com/S7cM2DcOBc https://t.co/jvSZuQbbSj
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr