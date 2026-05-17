ΠΑΣΟΚ: Η ποικιλομορφία δεν είναι διαχωριστική γραμμή, είναι στοιχείο προόδου της κοινωνίας
Κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερα και με ασφάλεια, χωρίς φόβο, αποκλεισμούς ή διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου αναφέρει ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας.
«Σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας, στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στεκόμαστε σταθερά υπέρ της ισότητας, του σεβασμού και της αξιοπρέπειας.
Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερα και με ασφάλεια, χωρίς φόβο, αποκλεισμούς ή διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.
Κάθε μορφή βίας και ρητορικής μίσους πλήττει τις αξίες μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. Η ποικιλομορφία δεν είναι διαχωριστική γραμμή• είναι στοιχείο προόδου, δύναμης και κοινωνικής συνοχής.
Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να στηρίζει μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει με σεβασμό, ασφάλεια και ελευθερία».
