ΠΑΣΟΚ: Η ποικιλομορφία δεν είναι διαχωριστική γραμμή, είναι στοιχείο προόδου της κοινωνίας

Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Τομέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνμε αφορμή την Παγκόσμια ημέρα«Σήμερα, στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας και Ιντερφοβίας, στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στεκόμαστε σταθερά υπέρ της ισότητας, του σεβασμού και της αξιοπρέπειας.Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος πρέπει να ζει ελεύθερα και με ασφάλεια, χωρίς φόβο, αποκλεισμούς ή διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.Κάθε μορφή βίας και ρητορικής μίσους πλήττει τις αξίες μιας ανοιχτής και δημοκρατικής κοινωνίας. Η ποικιλομορφία δεν είναι διαχωριστική γραμμή• είναι στοιχείο προόδου, δύναμης και κοινωνικής συνοχής.Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να στηρίζει μια κοινωνία ίσων δικαιωμάτων όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να ζει με σεβασμό, ασφάλεια και ελευθερία».