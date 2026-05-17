Πέθανε ο αδερφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Τον είχαν βρει με τραύμα από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του στην Αττάλεια, έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του
Ο 52χρονος  Αϊντίν Τσαβούσογλου νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα (17/5) ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδερφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, και του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλανιασπόρ, Χασάν Τσαβούσογλου, ο οποίος το βράδυ της Τρίτης (5/5) εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της gunhaber, η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (18/5) στις 14:00 στο Κεντρικό Νεκροταφείο Türkler.

Μετά την επίθεση ο 52χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσό, ανακοίνωσε την είδηση για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου με μία ανάρτηση στο Χ, στην οποία έγραψε:

«Έμαθα με βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Αϊντίν Τσαβούσογλου, του αξιότιμου αδελφού του πρώην Υπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της Αττάλειας, κ. Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Είθε ο Θεός να δείξει έλεος στον εκλιπόντα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου, την υπομονή και τη συμπαράστασή μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του και στους θαυμαστές του, και ειδικά στον κ. @MevlutCavusoglu.

Είθε η θέση του να είναι στον παράδεισο».

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρισκόταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, και φέρεται να επέστρεψε εσπευσμένα στην Αττάλεια.

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
