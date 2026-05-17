Επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας από φαράγγι στα Χανιά
Η 65χρονη έκανε πεζοπορία όταν υπέστη κάταγμα στο πόδι - Πυροσβέστες την προσέγγισαν στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης και τη μετέφεραν σε ασφαλές σημείο για να την παραλάβει το ΕΚΑΒ
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στο φαράγγι Αγίας Ειρήνης, στα Χανιά, όταν μια 65χρονη τουρίστρια τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μέσα στο μονοπάτι.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, η γυναίκα φέρεται να υπέστη κάταγμα στο πόδι ύστερα από πτώση σε δύσβατο σημείο της διαδρομής, γεγονός που την κατέστησε ανίκανη να συνεχίσει την πορεία της.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές και κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες προσέγγισαν το σημείο μέσα από δύσκολες συνθήκες, λόγω της μορφολογίας του εδάφους, και προχώρησαν στην ασφαλή απομάκρυνση της τραυματισμένης γυναίκας.
Στη συνέχεια, η 65χρονη παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο ανέλαβε τη μεταφορά της για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι συνθήκες του τραυματισμού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
