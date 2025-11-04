«Τον βρήκα νεκρό στο αμάξι, τελειωμένο, θέλανε να μας σκοτώσουν και τους δύο» λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη



Όσο για το πώς κατάλαβαν ότι η έκρηξη είχε γίνει στο συγκεκριμένο σπίτι, απάντησε: «γιατί βγήκανε και “παίζανε” (σ.σ. πυροβολισμοί) πάνω στης κουνιάδας μου το σπίτι. Τους παίρνω και τους λέω “πού είναι οι μπαλωθιές;” και μου λέει η κουνιάδα μου “μας σκοτώνουν, κλείσε να πάρω την αστυνομία”. Έπαιρνε η κουνιάδα μου την αστυνομία και δεν ήρθανε».«Στις αδερφές του “παίζανε” αλλά δεν βγήκε ούτε ο άνδρας μου, ούτε οι κουνιάδοι μου να τους πουν τίποτα. Σεβαστήκαμε ότι κάτι έχει το σπίτι τους μέχρι να βρούνε ποιος είναι. Αλλά να βρείτε ποιος είναι γιατί μας έκαψε. Έκλεισε το σπίτι μου. Και αντί να σεβαστούν ότι μας “παίζανε” και δεν βγήκαν οι άνδρες μας να τους σκοτώσουν, σηκώθηκαν το πρωί και του στήσανε ενέδρα την ώρα που έτρεχε στα ζώα, τον εκτέλεσαν με Καλάσνικοφ και με πιστόλι», συνέχισε.«Δεν μιλιόμασταν, δεν είχαμε σχέσεις. Δεν θέλαμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρυσι πήγαν πάλι και μαχαίρωσαν τον γιο της αδερφής μου. Πήγανε και του “παίζανε” με τα πιστόλια και αυτού στο αμάξι. Έπιασε το Καλάσνικοφ ένας πρώτος ξάδερφος ο (…). Που να φανταστείτε ο ανιψιός μου δεν είχε να φάει και του δίνανε και έτρωγε. Του δίνανε ρούχα. Και εκείνο εκείνη τη μέρα πήγε σπίτι και πήρε το Καλάσνικοφ και “έπαιζε” του ανιψιού μου. Και αν δεν ήταν η μάνα του για να τον ρίξει κάτω, θα το είχε σκοτωμένο και με αυτό», είπε η κυρία Καργάκη.Όταν μάθανε για το σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, «είπαμε ότι αφού είχαμε προβλήματα “δεν έπρεπε να έρθετε στη γειτονιά μας”. Είναι οικογενειακά. Είναι δίπλα στης κουνιάδας μου. Είναι ένα μεγάλο χωριό. Είπαμε αυτό. Ότι είχε μυαλό ρε παιδί μου να κάνει τι; Να έχουμε συνέχεια προβλήματα; Αυτό. Ούτε τους απειλήσαμε, ούτε τίποτα. Άμα θέλαμε εμείς να τους ρίξουμε το σπίτι θα τους το ρίχναμε όλο, όχι μόνο τα παράθυρα. Ή αυτοί το έκαναν για να πάρουν λεφτά από ασφάλεια ή κάποιος κερατάς το έκανε για να κλείσουν τα σπίτια μας. Εμείς δεν είχαμε καμία δουλειά».«Έλα να δεις τι έχει κάνει των κοπελιών του, να μην μας λείψει πράγμα. Άρχοντας ήταν ο άνδρας μου. Δεν μου έλειψε στο σπίτι ποτέ τίποτα. Ένας άρχοντας. Δεν υπήρξε φέτος γάμος και βάφτιση να μην πάει να εμφανιστεί να κάνει το καλό του κάθε ανθρώπου. Όποιος ήθελε βοήθεια ήταν εκεί ο άνδρας μου πρώτος. Πάρε τους φίλους του να λένε “κυπαρίσσι είναι δίπλα σου, μην φοβάσαι”. Και εμένα το κυπαρίσσι το δικό μου το σκότωσαν, αυτή είναι η αλήθεια», είπε η κυρία Καργάκη.Η Μαρία είπε πως θα μεγαλώσει τα πέντε παιδιά, «εκείνος που τους τάιζε έφυγε. Εγώ, ελάτε να δείτε τι θα γίνω». Υποστήριξε πως δεν έχει ενημερώσει τα παιδιά: «δεν ξέρω πως θα τους το πω, δεν ξέρω. Μόνο στους μεγάλους θα το πω όταν έρθει η ώρα. Τον πατέρα τους τον λατρεύανε. Δεν ξέρω πώς θα το διαχειριστώ. Με παίρνουν και μου λένε “πού είναι ο πατέρας μου και δεν μας δίνεις το τηλέφωνο”. Εγώ τι να του πω;».Τέλος, τα παιδιά άκουσα τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τη μητέρα τους: «ο μεγάλος μου ο γιος είχε αγκαλιάσει όλα τα κοπέλια μέσα στο δωμάτιο να μην μου τα σκοτώσουν. Τρία λεπτά είναι από εδώ», ενώ όταν τον εντόπισε πυροβολημένο στο αυτοκίνητο «δεν πήγα σπίτι, τον βάλαμε στην καρότσα και φύγαμε να τον σώσουμε».