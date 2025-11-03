Τζέσι Άιζενμπεργκ για το σίκουελ του The Social Network: Δεν θα συμμετέχω, αλλά η ταινία θα είναι εξαιρετική
Τζέσι Άιζενμπεργκ για το σίκουελ του The Social Network: Δεν θα συμμετέχω, αλλά η ταινία θα είναι εξαιρετική
Ο ηθοποιός είχε υποδυθεί το 2010 στην πρώτη ταινία τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ
Την αντικατάστασή του από τον Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στο σίκουελ της ταινίας «The Social Network», σχολίασε ο Τζέσι Άιζενμπεργκ,
Ο ηθοποιός μίλησε για την απόφαση να μην συμμετάσχει στη συνέχεια του φιλμ, που είχε ενσαρκώσει το 2010, τον ιδρυτή του Facebook και εξήγησε ότι η συγκεκριμένη επιλογή του δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή τις προοπτικές του νέου πρότζεκτ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Today», ο Άιζενμπεργκ ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν θα λάβει μέρος στη νέα ταινία. «Ακούστε, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία, πραγματικά, ειλικρινά... όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, κάποια στιγμή νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί σε κάτι άλλο», είπε.
Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε επίσης πως διατηρεί άριστες σχέσεις με τον δημιουργό το φιλμ. «Είναι μια πραγματικά υπέροχη ταινία. Είμαι φίλος με τον Άαρον Σόρκιν, που έγραψε το σενάριο και τη σκηνοθετεί, και όλοι οι λόγοι που δεν συμμετέχω είναι εντελώς άσχετοι με το πόσο εξαιρετική θα είναι», υπογράμμισε.
Η νέα ταινία, με τίτλο «The Social Reckoning», γράφεται και σκηνοθετείται από τον Άαρον Σόρκιν —τον σεναριογράφο του αρχικού φιλμ— και θα εστιάζει στις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται επίσης η μηχανικός πληροφορικής του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την οποία θα υποδυθεί η Μάικι Μάντισον, και ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτς, με τον ρόλο να αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός μίλησε για την απόφαση να μην συμμετάσχει στη συνέχεια του φιλμ, που είχε ενσαρκώσει το 2010, τον ιδρυτή του Facebook και εξήγησε ότι η συγκεκριμένη επιλογή του δεν σχετίζεται με την ποιότητα ή τις προοπτικές του νέου πρότζεκτ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Today», ο Άιζενμπεργκ ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν θα λάβει μέρος στη νέα ταινία. «Ακούστε, για λόγους που δεν έχουν καμία σχέση με το πόσο καταπληκτική θα είναι αυτή η ταινία, πραγματικά, ειλικρινά... όταν υποδύεσαι έναν χαρακτήρα, κάποια στιγμή νιώθεις ότι έχεις εξελιχθεί σε κάτι άλλο», είπε.
Jesse Eisenberg speaks out after being replaced for The Social Network sequel https://t.co/a68wuuKPey pic.twitter.com/8PKGgvQVkU— The Independent (@Independent) November 3, 2025
Η νέα ταινία, με τίτλο «The Social Reckoning», γράφεται και σκηνοθετείται από τον Άαρον Σόρκιν —τον σεναριογράφο του αρχικού φιλμ— και θα εστιάζει στις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται επίσης η μηχανικός πληροφορικής του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την οποία θα υποδυθεί η Μάικι Μάντισον, και ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτς, με τον ρόλο να αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό
Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα
Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα