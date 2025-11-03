Τζέσι Άιζενμπεργκ για το σίκουελ του The Social Network: Δεν θα συμμετέχω, αλλά η ταινία θα είναι εξαιρετική

Η νέα ταινία, με τίτλο «The Social Reckoning», γράφεται και σκηνοθετείται από τον Άαρον Σόρκιν —τον σεναριογράφο

του

αρχικού φιλμ

— και θα εστιάζει στις ενέργειες του Ζούκερμπεργκ κατά τη διάρκεια των ταραχών της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκονται επίσης η μηχανικός πληροφορικής του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την οποία θα υποδυθεί η Μάικι Μάντισον, και ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Τζεφ Χόρβιτς, με τον ρόλο να αναλαμβάνει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ.