Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»

Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network», στον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ

Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».Ο Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ.Ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την αρχική ταινία, που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ, εδώ και χρόνια προαναγγέλλει μια πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ, που συνδυάζει μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ με θέμα τη δημιουργία του Facebook.Τελικά, επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο ότι ο Σόρκιν θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία θα βασίζεται στη σειρά «The Facebook Files» της Wall Street Journal, μια έρευνα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.Η Μάντισον θα υποδυθεί την πρώην εργαζόμενη στο Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την πληροφοριοδότη που έδωσε στοιχεία στη Wall Street Journal και ο Γουάιτ θα υποδυθεί τον Τζεφ Χόρβιτς, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το «Variety».: Shutterstock