Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»
H νέα ταινία θα έχει τίτλο «The Social Reckoning»
Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network», στον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.
Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».
Ο Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ.
Ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την αρχική ταινία, που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ, εδώ και χρόνια προαναγγέλλει μια πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ, που συνδυάζει μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ με θέμα τη δημιουργία του Facebook.
Τελικά, επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο ότι ο Σόρκιν θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία θα βασίζεται στη σειρά «The Facebook Files» της Wall Street Journal, μια έρευνα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.
Η Μάντισον θα υποδυθεί την πρώην εργαζόμενη στο Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την πληροφοριοδότη που έδωσε στοιχεία στη Wall Street Journal και ο Γουάιτ θα υποδυθεί τον Τζεφ Χόρβιτς, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το «Variety».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
‘THE SOCIAL NETWORK 2’ is officially titled ‘THE SOCIAL RECKONING’— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 26, 2025
• Jeremy Strong will officially star as Mark Zuckerberg, replacing Jesse Eisenberg
• Also starring Jeremy Allen White, Mikey Madison and Bill Burr
• In theaters on October 9, 2026 pic.twitter.com/hpalKA3cDc
