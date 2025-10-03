Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»
GALA
Τζέρεμι Στρονγκ Τζέσι Άιζενμπεργκ Ταινία

Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»

νέα ταινία θα έχει τίτλο «The Social Reckoning»

Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»
Ελένη Μήτση
Ο Τζέρεμι Στρονγκ θα αντικαταστήσει τον Τζέσι Άιζενμπεργκ στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network», στον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».

Ο Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ.


Ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την αρχική ταινία, που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ, εδώ και χρόνια προαναγγέλλει μια πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ, που συνδυάζει μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ με θέμα τη δημιουργία του Facebook.

Τελικά, επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο ότι ο Σόρκιν θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία θα βασίζεται στη σειρά «The Facebook Files» της Wall Street Journal, μια έρευνα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.

Η Μάντισον θα υποδυθεί την πρώην εργαζόμενη στο Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την πληροφοριοδότη που έδωσε στοιχεία στη Wall Street Journal και ο Γουάιτ θα υποδυθεί τον Τζεφ Χόρβιτς, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με το «Variety».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα:

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της

Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Ελένη Μήτση

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης