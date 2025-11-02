Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της την τράβαγε βίντεο, ενώ πάντρευε την κολλητή της
Ιωάννα Τούνη: Ο σύντροφός της την τράβαγε βίντεο, ενώ πάντρευε την κολλητή της
Η Instagrammer ήταν κουμπάρα στον γάμο της φίλης της, Στέλλα Πάσσαρη, και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης ήταν στο πλευρό της
Η Ιωάννα Τούνη πάντρεψε την καλή της φίλη Στέλλα Πάσσαρη το βράδυ του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, και ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέτρο Σπυριδωνίδης, ήταν στο πλευρό της σε αυτή τη σημαντική στιγμή.
Η Instagrammer μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες και βίντεο από το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα από τα κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram, διακρίνεται και ο αγαπημένος της. Συγκεκριμένα, στο κλιπ εκείνος φαίνεται να καταγράφει με το κινητό στο χέρι, ενώ η Ιωάννα Τούνη κρατάει την ουρά του νυφικού κατά τη διάρκεια του χορού του Ησαΐα.
Δείτε το βίντεο
Η Ιωάννα Τούνη έκανε γνωστή τη σχέση της με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη τον Οκτώβριο μέσα από ένα βίντεο στο TikTok. «Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», είχε μοιραστεί.
Σε άλλο σημείο, είχε αναφέρει για εκείνον: «Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι - είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες μου, έχουμε κοινούς κολλητούς. Δεν ξέρω... θέλω να πιστεύω... ναι αυτά... Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα; Οπότε ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους... Οπότε good job».
