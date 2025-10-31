Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Δεν ξέρετε πόσο αγαπώ αυτούς που γνωρίζουν ότι θα με κάνουν χαρούμενη»
Η Instagrammer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους την τρυφερή χειρονομία του Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη
Μια έκπληξη στην Ιωάννα Τούνη έκανε ο σύντροφός της, Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης, και εκείνη θέλησε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους. Συγκεκριμένα, η Instagrammer έδειξε την ανθοδέσμη που της προσέφερε, τονίζοντας πόσο πολύ αγαπάει τους ανθρώπους που κάνουν πράγματα που θα της χαρίσουν χαρά.
«Ξέρεις πόσο αγαπώ τα λουλούδια αλλά δεν ξέρεις πόσο αγαπώ αυτούς που γνωρίζουν ότι θα με κάνουν χαρούμενη και μου τα στέλνουν χωρίς κανέναν λόγο και καμία αιτία», είπε η Ιωάννα Τούνη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο βίντεο πρόσθεσε το γράμμα R, αφού αποκαλεί χαϊδευτικά τον σύντροφό της Robbi.
Η σχέση της Ιωάννας Τούνη με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη έγινε γνωστή τον Οκτώβριο μέσα από μια εξομολόγηση που έκανε η Instagrammer στο TikTok. «Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει την μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», είχε μοιραστεί μέσα από ένα βίντεο.
Σε άλλο σημείο, είχε αναφέρει για εκείνον: «Οπότε είμαι με έναν άνθρωπο και αν με ρωτάτε αν είμαι σοβαρά, νιώθω ότι ναι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Αν με ρωτάς, η ζωή είναι απρόβλεπτη και στα φέρνει έτσι. Όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να είμαστε σε αυτό τον καναπέ και μιλάμε για κάτι άλλο. Μακάρι να εξελιχθεί όπως τα βλέπω και τα σκέφτομαι - είμαι λες και μιλάω στο μικρό κρυφό μου ημερολόγιο. Σίγουρα ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, ξέρω τις παρέες μου, έχουμε κοινούς κολλητούς. Δεν ξέρω... θέλω να πιστεύω... ναι αυτά... Μπορούμε να ηρεμήσουμε τώρα; Οπότε ναι έχω σχέση, είμαστε σοβαρά αν αυτό σας κάνει καλύτερα, ναι τον έχει γνωρίσει το παιδί μου όπως ξέρει τους φίλους μου και όχι ως ο γκόμενος της μαμάς αλλά εξαιτίας σας κάποια στιγμή θα ξέρει ότι έκανα date με κάποιον γιατί έχετε κάνει χίλια δημοσιεύματα με διάφορους τίτλους... Οπότε good job».
Ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης είναι επιχειρηματίας και μοιράζεται με την Ιωάννα Τούνη την αγάπη του για τα ταξίδια. Έχει ταξιδέψει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά και πιο εξωτικούς προορισμούς, όπως η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μαρόκο, ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την Instagrammer στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της χωρίς ωστόσο, να ανεβάσουν φωτογραφίες τους.
