Χρήστος Χατζηπαναγιώτης για το δημοσίευμα ότι η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται: Ακόμη και εάν μου το έλεγε, θα έβγαινα να το πω στις τηλεοράσεις;
Η μητέρα της ηθοποιού και παρουσιάστριας, Βίκυ Σταυροπούλου αρνήθηκε να σχολιάσει την είδηση για την προσωπική ζωή της κόρης της
Δημοσίευμα που θέλει τη Δανάη Μπάρκα να παντρεύεται σχολίασε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ξεκαθαρίζοντας πως, ακόμη κι αν ίσχυε και το γνώριζε, δεν θα ήταν εκείνος που θα το αποκάλυπτε δημόσια.
Την πρώτη αντίδραση του ηθοποιού, που είναι πολύ κοντά με τη Δανάη Μπάρκα, αλλά και της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου κατέγραψε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» σχετικά με την είδηση, πως η ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον σύντροφό της.
Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης εξήγησε, ότι η Δανάη Μπάρκα δεν του λέει τα πάντα για την προσωπική της ζωή και πως, παρότι θα χαιρόταν πολύ να τη δει ευτυχισμένη, δεν γνωρίζει αν πρόκειται να παντρευτεί. Τόνισε ότι ακόμη κι αν του το είχε εμπιστευτεί, δεν θα το αποκάλυπτε τηλεοπτικά εκείνος, ενώ πρόσθεσε πως οι δυο τους συζητούν και ανταλλάσσουν συμβουλές.
«Δεν μου τα λέει όλα η Δανάη. Φυσικά και είναι συγκινητικό να βλέπεις ευτυχισμένο το παιδί σου. Δεν ξέρω αν παντρεύεται, ρώτα την ίδια. Ακόμη και εάν μου το έλεγε εμένα, πιστεύεις ότι θα έβγαινα και θα το έλεγα στις τηλεοράσεις; Φυσικά και μου ζητάει συμβουλές, φυσικά και της λέω και μου λέει. Πιστεύεις ότι εγώ θα έβαινα στην τηλεόραση και θα έλεγα τι μου λέει και τι της λέω» σχολίασε ο ηθοποιός.
Η Βίκυ Σταυροπούλου από τη μεριά της δεν θέλησε να σχολιάσει το σχετικό δημοσίευμα, αποφεύγοντας τον δημοσιογράφο, που προσπάθησε να τις αποσπάσει δηλώσεις.
Η Δανάη Μπάρκα μίλησε πρόσφατα στην εκπομπή «Καλύτερα για την προσωπική της ζωή. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αποφεύγει να εκθέτει δημόσια τις σχέσεις της, εκτός εάν είναι απόλυτα σίγουρη. Μέσα από ένα σχόλιο που έκανε αποκάλυψε ότι έχει σύντροφό, τον οποίο ωστόσο «δεν έχουν ανακαλύψει» οι δημοσιογράφοι, όπως είπε: «Δεν θα ήθελα να παρουσιάσω μία σχέση μου δημόσια. […] Αν δεν είμαι σίγουρη για κάτι, φοβάμαι ότι πολλά μπορούν να συμβούν. Έχω ανεβάσει, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει. Έχω ανεβάσει story με σύντροφό μου. Αν εξαιρέσεις τη μεγάλη μου σχέση 9 χρόνων, μετά σχέση μου δεν έχει βγει προς τα έξω».
«Έχω ανεβάσει story με τον σύντροφό μου, απλώς δεν το έχουν ανακαλύψει»
