Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Tελείωσα το Φυσικό και ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο
GALA
Σπύρος Χατζηαγγελάκης υποκριτική Ηλικία

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Tελείωσα το Φυσικό και ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο

Αυτό εμφανίστηκε στα 20-21 μου ως μία ώριμη σκέψη, για να βοηθήσω μια φίλη μου και τελικά άλλαξε η ζωή μου, πρόσθεσε

Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Tελείωσα το Φυσικό και ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Για την πορεία του στην υποκριτική, τις προσωπικές του αναζητήσεις και τη «στροφή» που πήρε η ζωή του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του μίλησε ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Ο ηθοποιός μίλησε για την κρίση μέσης ηλικίας που βιώνει, για την περίοδο που άφησε πίσω του τη σιγουριά των σπουδών του στη Φυσική για να ρισκάρει με την υποκριτική, αλλά και για την ανάγκη του να αντιμετωπίζει τη ζωή με πείσμα. 

Σε μια συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως περνά μια περίοδο εσωτερικού αναστοχασμού: «Είμαι 39 και από πέρσι περνάω κρίση μέσης ηλικίας. Είναι σαν να λέω “πότε φτάσαμε εδώ πέρα;”. Εγώ νιώθω νεότερος. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους όμως, θα το αντιμετωπίσουμε».

Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να σταθεί στα πόδια του οικονομικά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. «Όταν τελείωσα το Φυσικό και είπα στους γονείς μου ότι θα τα καταφέρω μόνος μου και ότι δεν θέλω να μου πληρώνουν πια το νοίκι, κατάλαβα πολλά για τα χρήματα που ξόδευα. Εκεί μου ήρθε μια γερή “σφαλιάρα” του τι σημαίνει ενηλικίωση. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, προσπάθησα με πείσμα, σθένος, θάρρος και θράσος να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα», περιέγραψε, αποκαλύπτοντας τις πρώτες του δυσκολίες.

Όπως είπε, το θέατρο δεν ήταν στα αρχικά του σχέδια: «Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο. Αυτό εμφανίστηκε στα 20-21 μου ως μία ώριμη σκέψη, για να βοηθήσω μια φίλη μου, και τελικά άλλαξε η ζωή μου».

Κλείνοντας, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης μίλησε για την κοινωνία του σήμερα και τι θα ήθελε να αλλάξει: «Αν άλλαζα κάτι στην εποχή μας, αυτό θα ήταν το μίσος».

Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης