Σπύρος Χατζηαγγελάκης: Tελείωσα το Φυσικό και ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο

Για την πορεία του στην υποκριτική, τις προσωπικές του αναζητήσεις και τη «στροφή» που πήρε η ζωή του όταν αποφάσισε να ακολουθήσει το όνειρό του μίλησε ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Ο ηθοποιός μίλησε για την κρίση μέσης ηλικίας που βιώνει, για την περίοδο που άφησε πίσω του τη σιγουριά των σπουδών του στη Φυσική για να ρισκάρει με την υποκριτική, αλλά και για την ανάγκη του να αντιμετωπίζει τη ζωή με πείσμα.Σε μια συνέντευξή του στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως περνά μια περίοδο εσωτερικού αναστοχασμού: «Είμαι 39 και από πέρσι περνάω κρίση μέσης ηλικίας. Είναι σαν να λέω “πότε φτάσαμε εδώ πέρα;”. Εγώ νιώθω νεότερος. Νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους όμως, θα το αντιμετωπίσουμε».Στη συνέχεια, θυμήθηκε τη στιγμή που αποφάσισε να σταθεί στα πόδια του οικονομικά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. «Όταν τελείωσα το Φυσικό και είπα στους γονείς μου ότι θα τα καταφέρω μόνος μου και ότι δεν θέλω να μου πληρώνουν πια το νοίκι, κατάλαβα πολλά για τα χρήματα που ξόδευα. Εκεί μου ήρθε μια γερή “σφαλιάρα” του τι σημαίνει ενηλικίωση. Κατεβαίνοντας στην Αθήνα, προσπάθησα με πείσμα, σθένος, θάρρος και θράσος να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα», περιέγραψε, αποκαλύπτοντας τις πρώτες του δυσκολίες.Όπως είπε, το θέατρο δεν ήταν στα αρχικά του σχέδια: «Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής, καμία σχέση με το θέατρο. Αυτό εμφανίστηκε στα 20-21 μου ως μία ώριμη σκέψη, για να βοηθήσω μια φίλη μου, και τελικά άλλαξε η ζωή μου».Κλείνοντας, ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης μίλησε για την κοινωνία του σήμερα και τι θα ήθελε να αλλάξει: «Αν άλλαζα κάτι στην εποχή μας, αυτό θα ήταν το μίσος».