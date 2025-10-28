Η Νικόλ Κίντμαν έκλεψε την παράσταση στο Vogue World 2025 με μία εντυπωσιακή τουαλέτα
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός άνοιξε το σόου με φόρεμα του οίκου Chanel
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Νικόλ Κίντμαν στο Vogue World 2025, καθώς άνοιξε το σόου με μια μαύρη τουαλέτα.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στα στούντιο της Paramount στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός, που κοσμεί το εξώφυλλο του τεύχους Οκτωβρίου της «Vogue», περπάτησε στην πασαρέλα με ένα μαύρο σατέν φόρεμα bustier Chanel με σκίσιμο στο πόδι, σχεδιασμένο από τον Ματιέ Μπλέιζι.
Το μακιγιάζ και το χτένισμά της κινήθηκαν στην ίδια κομψή γραμμή, με έντονο κόκκινο κραγιόν και μπούκλες με χωρίστρα στο πλάι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
Η νέα αυτή εμφάνισή της έρχεται σε μια περίοδο προσωπικών αλλαγών, καθώς η Κίντμαν έχει καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου. Η αίτηση υποβλήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ, με την αιτιολογία «αγεφύρωτες διαφορές».
@dailymailau
Nicole Kidman stole the spotlight as she opened Vogue World: Hollywood — showing ex Keith Urban what he’s missing. #nicolekidman #vogue #revenge #fyp #fashionshow #australia #slay♬ Confident - Demi Lovato
@voguemagazine
VogueWorld: Hollywood is officially underway with none other than November cover star #NicoleKidman singing a special rendition of "Put the Blame on Mame."♬ original sound - Vogue
Πηγή που μίλησε στο «People» ανέφερε ότι η Κίντμαν «είναι περιτριγυρισμένη από τα δύο πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για εκείνη — την οικογένειά της και τη δουλειά της». Σύμφωνα με το ίδιο πρόσωπο, η ηθοποιός «παραμένει θετική» καθώς προσαρμόζεται στη νέα της καθημερινότητα, καθώς «δεν είναι από τους ανθρώπους που μετανιώνουν για το παρελθόν, πιστεύει ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο».
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
Φωτογραφία: Getty Images/ Ideal Image
