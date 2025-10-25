Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό - Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε έδειχνε την τραγουδίστρια να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε
Την πρώτη αντίδραση της Δέσποινας Βανδή για το περιστατικό σχετικά με τη μεταφορά της με περιπολικό της αστυνομίας λόγω βλάβης οχήματος, όπου επέβαινε, κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες.
Πριν από λίγες ημέρες, ήρθε στο φως της δημοσιότητας ένα βίντεο, στο οποίο η τραγουδίστρια εμφανίζεται να μπαίνει σε περιπολικό, καθώς τον Αύγουστο και ενώ ταξίδευε στη Χαλκιδική για συναυλία, έσκασε το λάστιχο του ΙΧ, που θα τη μετέφερε σε ξενοδοχείο.
Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις. Εκεί τη συνάντησαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι τη ρώτησαν για το περιστατικό με το περιπολικό.
Η τραγουδίστρια απέφυγε να σχολιάσει το ζήτημα, λέγοντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο»: «Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ».
Το βίντεο που κυκλοφόρησε έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις αρχές Αυγούστου.
Όπως αναφέρθηκε, η τραγουδίστρια είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αυτοκίνητο της παραγωγής την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στη Χαλκιδική, όπου θα πραγματοποιούσε συναυλία. Ωστόσο, το όχημα παρουσίασε πρόβλημα, καθώς έσκασε το λάστιχο στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η Δέσποινα Βανδή να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο με περιπολικό της αστυνομίας.
