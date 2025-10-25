Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη της αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό - Δείτε το βίντεο

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, η Δέσποινα Βανδή βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί εμφανίσεις. Εκεί τη συνάντησαν δημοσιογράφοι, οι οποίοι τη ρώτησαν για το περιστατικό με το περιπολικό.



Το βίντεο που κυκλοφόρησε έδειχνε τη Δέσποινα Βανδή να μεταφέρεται με περιπολικό της αστυνομίας μετά από πρόβλημα στο ΙΧ, στο οποίο επέβαινε. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, το περιστατικό είχε σημειωθεί στις αρχές Αυγούστου.

Όπως αναφέρθηκε, η τραγουδίστρια είχε προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αυτοκίνητο της παραγωγής την παρέλαβε για να τη μεταφέρει στη Χαλκιδική, όπου θα πραγματοποιούσε συναυλία. Ωστόσο, το όχημα παρουσίασε πρόβλημα, καθώς έσκασε το λάστιχο στην Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα η Δέσποινα Βανδή να μεταφερθεί σε ξενοδοχείο με περιπολικό της αστυνομίας.





